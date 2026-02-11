Carnevale 2026 a Napoli: tutti gli eventi a cui è possibile partecipare

Napoli accende il suo Carnevale 2026 come un tamburo che chiama per strada: odore di lasagne, coriandoli contro il vento del mare, maschere che sembrano uscite da un sogno antico.

Napoli vive il Carnevale come una chiamata collettiva. L’eco arriva da lontano, dalle Fabulae Atellanae e dalla fame di meraviglia del popolo.

Oggi quella voce ha nuovi strumenti. I quartieri si organizzano, le piazze diventano palchi, la maschera di Pulcinella fa spazio a ritmi, cortei e invenzioni di comunità. Lo senti nell’aria già dal primo weekend, quando i balconi sfoggiano stelle filanti e il profumo di sanguinaccio apre la memoria.

Poi, a metà febbraio, il cuore batte forte. Il centro storico vibra. La periferia risponde. La provincia rilancia con i suoi giganti di cartapesta. E proprio qui, a metà racconto, si schiude il punto: il calendario degli appuntamenti che nel 2026 terrà insieme rito, musica, sfilate e partecipazione dal 7 al 17 febbraio.

Date e appuntamenti principali

Palma Campania (7–17 febbraio). Il Carnevale delle Quadriglie è un unicum: niente carri, ma nove formazioni che trasformano il paese in un’orchestra in movimento. Novità 2026: “Carnevale in Sospeso”, gesto solidale che invita il pubblico a mescolarsi ai musicisti. Lun 16/2 il rito del “Passo”. Mart 17/2 la sfida dei Canzonieri dal vivo.

SOTTENCOPPA – Carnevale Sonico Napoletano (13–17 febbraio)

Napoli centro diventa un paesaggio sonoro. Tra Piazza Mercato, Chiesa di Sant’Eligio e Piazza Municipio, oltre 80 artisti intrecciano santur persiano (Alireza Mortazavi), rap globale (Aunty Rayzor) e voce poetica (Abdullah Miniawy). Sab 14 e dom 15 laboratori per bambini tra teatro delle ombre e giochi di legno. Mart 17 l’azione collettiva “A MORTE CARNEVALE”: oltre cinquanta musicisti, dalla Banda Città di Sessa Aurunca alla Paranza Popolo Vascio, con il canto finale del soprano Chiara Turiello.

Scampia (14–16 febbraio). Domenica 15/2, ore 10:00, il 44° Corteo del GRIDAS attraversa il quartiere con maschere nate da mesi di laboratori e materiali di recupero. Il rito finale è una fiaccolata: si brucia simbolicamente il “negativo”, si tiene accesa la cura del territorio.

Saviano (dal 15 al 17 febbraio). Tredici rioni storici portano in strada i carri allegorici. Prima parata dom 15/2. Gran finale mart 17/2, Martedì Grasso, con l’apice della festa di piazza.

Striano (14–17 febbraio). Sfida tra i rioni Arco, Marzo, Piazza, Troccole e Saudone. Carri colossali, tra i più grandi e tecnologici della regione. Mart 17/2 il verdetto del miglior carro ferma il borgo in un boato.

Nota: orari e cast possono subire variazioni; alcuni dettagli sono in aggiornamento ufficiale.

Biglietti e come arrivare

Biglietti. Quasi tutto è gratuito: SOTTENCOPPA, Scampia, Saviano e Striano non richiedono ticket per sfilate e concerti di piazza. Eccezione: le tribune del Carnevale di Palma Campania sono a pagamento. Indicazione 2026: 8 febbraio da 11 euro, altre giornate da 16 euro. Verificare prezzi e disponibilità aggiornati prima di partire.

Trasporti. Per il centro di Napoli: Metropolitana Linea 1 (fermate Municipio o Università) e bus per Piazza Mercato. Per Scampia: Linea 1, fermata Piscinola/Scampia, a pochi minuti dal corteo GRIDAS. Per la provincia: Circumvesuviana Napoli–Baiano per Saviano; per Palma Campania e Striano usare treni regionali Trenitalia o bus EAV e SITA. In auto: A16 uscita Nola per Saviano e Palma; A3 uscita Scafati per Striano. Arrivate presto: le aree parcheggio dedicate si riempiono in fretta.