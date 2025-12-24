Festività: 19,3 Milioni di Italiani in Viaggio, la Maggioranza Rimane nel Belpaese. Spesa Totale: 16,3 Miliardi

Treni pieni, valigie leggere, mappe salvate sul telefono. Le festività riportano in movimento il Paese: è quel brusio di partenze che si sente in stazione, in autostrada, nei bar delle aree di servizio. Non è solo vacanza: è un rito collettivo, un modo di ritrovare persone e luoghi, di misurare il tempo che cambia.

Tendenze a vista

Le richieste arrivano presto ma la decisione resta vicina alla partenza. Le prenotazioni flessibili vincono. Gli alloggi diffusi e i B&B raccolgono domanda nelle città d’arte e nei borghi. I treni ad alta velocità registrano picchi, complice l’incertezza dei voli e il prezzo della benzina. L’esperienza conta: musei aperti fino a tardi, mercatini, trekking leggeri, degustazioni nei piccoli produttori.

Un esempio reale

A Napoli il fine settimana lungo diventa un classico d’inverno. Pizza, visite a Capodimonte, napoletani che consigliano il miglior caffè nel quartiere. A Bolzano i mercatini brillano ma molti cercano anche sentieri facili e rifugi raggiungibili in funivia. A Palermo si torna per il clima mite e per lo street food che non delude. È turismo breve, denso, con budget ragionati.

Secondo le serie ufficiali di ISTAT

La maggior parte dei viaggi degli italiani resta in patria da anni, con una preferenza per mare, città d’arte e montagna a seconda della stagione. ENIT segnala da tempo l’interesse stabile verso le destinazioni italiane minori, trainate da eventi e food. Questi filoni tornano ora con più consapevolezza sul prezzo e sul valore.

Il quadro in numeri

Qui sta il punto centrale: durante le festività, si muovono circa 19,3 milioni di italiani e la maggioranza rimane nel Belpaese. La spesa complessiva stimata tocca i 16,3 miliardi di euro. Si tratta di valori comunicati per la finestra natalizia-capodanno da associazioni di categoria e osservatori del turismo; le metodologie possono differire e i dettagli di ripartizione non sono sempre pubblici. In assenza di una fonte univoca, indico il dato come stima aggregata, coerente con quanto rilevato negli ultimi anni da ISTAT, ENIT e Banca d’Italia sull’andamento della spesa turistica.

Cosa raccontano questi numeri

Primo: il turismo interno resta la spina dorsale del settore. Secondo: la spesa tiene, pur con scelte più oculate. Si taglia sul superfluo, si investe su ciò che migliora l’esperienza: un biglietto salta-fila, una guida locale, una cena di qualità. Terzo: cresce il mix tra alberghi e case vacanza, con una leggera preferenza per chi garantisce policy chiare e cancellazioni rapide.

Le grandi città accendono l’alta stagione invernale

Roma offre mostre blockbuster e concerti; Firenze riapre spazi restaurati; Milano allunga gli orari dei musei civici. Ma la vitalità arriva anche dai capoluoghi medi: Perugia, Lecce, Trieste vivono un bel rimbalzo grazie a collegamenti ferroviari più frequenti e a calendari culturali spalmati su più giorni.

All’estero si va, ma con criterio

Capitali vicine, qualche voli low cost a incastro, attenzione ai costi extra. Bankitalia nelle sue note sulla bilancia dei pagamenti conferma che la spesa dei residenti all’estero è sensibile ai prezzi e al cambio. Nulla di nuovo, ma oggi la prudenza pesa di più nelle scelte.

Sul campo, gli operatori raccontano un’altra verità

Il cliente chiede trasparenza. Vuole sapere se il museo è aperto il 1° gennaio, se il treno serale è garantito, se l’hotel ha davvero il parcheggio. Piccole certezze che fanno la differenza e che fidelizzano.

Cosa resta, finita la valigia?

Forse l’idea che viaggiare, in queste festività, non è fuga ma cura del proprio paesaggio interiore. Un binario, una luce di città vista dalla finestra del treno, una tavolata rumorosa. Qual è l’immagine che porterai con te al rientro?