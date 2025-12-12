La parigina autunnale è un’esplosione di sapori: comfort food da provare subito!

Con la parigina la cena sarà super gustosa, una bontà croccante e calda con un delizioso ripieno cremoso e filante.

In autunno e in inverno si ha più tempo e voglia da passare in cucina a creare nuove ricette. Il calore del forno e dei fornelli è ben gradito e quando fuori il maltempo imperversa è piacevole dilettarsi in preparazioni prelibate preferibilmente in compagnia per condividere un momento insieme al partner o ai figli.

La cucina è una passione per tantissimi italiani. Da buongustai si ha anche la voglia di sapere preparare piatti buonissimi, sia grandi classici come la lasagna, la carbonara, la pasta alla norma sia ricette nuove come la pasta burrata al pistacchio e speck, il toast di patate e il rollè di pollo con bacon. Siamo fortunati, viviamo in un’era in cui la tecnologia ci mette tutto a portata di mano.

Non sappiamo cosa preparare per cena? Basta aprire Internet e i social per trovare una miriade di ricette con video e consigli sulla realizzazione perfetta. Seguendo passo dopo passo la ricetta scelta si avrà senza complicazioni il piatto pronto da gustare con la famiglia o da soli che soddisferà il palato e farà sentire fieri di sé stessi. Oggi consigliamo di provare la parigina calda e croccante suggerita da @ilmiopiattoacolori su Instagram.

Come si prepara la parigina con zucca, speck e formaggi

La parigina è una ricetta semplice e gustosa. Il ripieno cremoso e filante è una vera goduria, l’assaggio lascerà senza parole anche perché la realizzazione richiede poco tempo ed è facile pure essendo il risultato eccezionale. Pronti a lanciarvi in questa nuova preparazione super interessante?

INGREDIENTI

Base per pizza

Un rotolo di pasta sfoglia rettangolare

400/500 grammi di purea di zucca

100 grammi di speck

100 grammi di stracchino

200 grammi di scamorza affumicata

Olio evo

Sale

1 uovo

PREPARAZIONE

Frullate la zucca cotta con un filo d’olio e un poco di sale fino ad ottenere una purea. Mettete la purea di zucca sulla base per pizza, aggiungete qualche semino di zucca. Tagliate lo speck a fette e aggiungetelo alla purea. Tagliate la scamorza a fette e aggiungete agli altri ingredienti. Completate con lo stracchino. Coprite la base per pizza con la pasta sfoglia facendo attenzione a sigillare bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca. Bucherellate la superficie. Spennellate la sfoglia con l’uovo sbattuto con un goccio di latte. Infornate la parigina a 180° per 25/30 minuti o finché non vedrete la superficie dorata.

Potete usare la friggitrice ad aria come alternativa al forno. Inoltre l’idea della parigina con zucca può essere utilizzata anche volendo cambiare il ripieno sostituendolo con altri ingredienti come una crema di spinaci e ricotta e prosciutto cotto.