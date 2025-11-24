Idea geniale, il toast di patate è la cena che tutti ameranno! La sfida è trovare il ripieno più gustoso

Una sfida a cena, decidere chi vincerà il titolo come migliore ideatore di ripieno del toast di patate.

Far diventare la cucina un gioco in cui sfidare gli altri commensali, grandi e piccini. Il toast di patate rende delizioso qualsiasi ripieno ma sarà bello cercare gli ingredienti perfetti per raggiungere la perfezione. Ci vuole creatività e un pizzico di incoscienza come per le migliori invenzioni. Con cosa oserete?

Un toast solitamente si prepara con il pan carré ma perché non cambiare la tradizione e scegliere di gustare uno straordinario toast di patate? La preparazione non è complicata come ci mostra @lifeechiara su Instagram. Pochi semplici passaggi per arrivare ad una delizia. Le patate sono tra i prodotti preferiti di quasi tutti gli italiani. Sono versatili e si possono usare in mille ricette diverse, tutte buonissimi e dai gusti eccellenti.

Patate sabbiose, pasta ripiena con patate e brie, tortini di patate, le famosissime e buonissime crocchette di patate, polpo e patate, insomma questo tubero si combina in modo perfetto con tantissimi altri ingredienti e non deluderà mai. Oggi lo usiamo per realizzare un toast da riempire con i prodotti preferiti.

Come preparare un toast di patate

Il toast di patate è un piatto da provare a cena, arricchito con gli ingredienti preferiti. Sazierà e soddisferà ogni palato. Fuori sarà croccantissimo e dentro super gustoso. Oggi presentiamo la ricetta base con un ripieno semplice di pomodorini, rucola e formaggio spalmabile.

INGREDIENTI

2 patate piccole

100 grammi di formaggio a pasta dura tagliato a julienne

sale

olio evo

pepe

pomodorini

rucola

formaggio spalmabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Patrignani • Life & Chiara (@lifeechiara)

PREPARAZIONE

Tagliate le patate a fettine sottili. Disponetele su una teglia con carta forno per formare due rettangoli. Cospargete con sale, olio e formaggio alla julienne. Pepate (facoltativo). Cuocete le patate in forno ventilato a 180° per 20 minuti circa. Una volta ben dorati e croccanti si potranno togliere dal forno e appoggiare su un piatto.

Il toast esterno è pronto. Ora si passerà alla fase della farcitura. Potete spalmare il formaggio morbido e aggiungere rucola e pomodorini tagliati a metà o a pezzetti conditi con olio e sale. Potete aggiungere anche il prosciutto cotto oppure creare un toast vegetariano con melanzane e zucchine grigliate. Se volete un toast piccante spalmate ‘nduja mentre se lo volete più fresco potete mettere fettine di mozzarella, pomodoro e basilico. Ad ognuno il suo ripieno, la sfida è stata lanciata. Avete già idea con cosa volete riempire il vostro toast di patate?