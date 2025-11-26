Delicato e gustoso, questo rollè di pollo con bacon è il secondo perfetto il pranzo delle domenica

Oggi a pranzo cuciniamo il rollè di pollo con bacon, una ricetta semplice ma molto gustosa. In famiglia l’adoreranno.

Il pollo unito ad ingredienti pazzeschi come bacon e speck può dare vita ad un piatto super succulento. Piccoli e grandi impazziranno per il suo sapore delicato ma gustoso allo stesso tempo. In più la preparazione è semplice e veloce, ideale quando non si vogliono passare ore e ore in cucina.

La piramide della dieta mediterranea è stata aggiornata nel 2025. Pur essendo Patrimonio dell’Umanità, infatti, anche la dieta mediterranea si è dovuta adeguare alle attuali problematiche nutrizionali della popolazione. In generale l’attinenza a questo tipo di dieta rimane associata a molti benefici per la salute. Riduce la mortalità, previene malattie croniche come diabete, malattie neurodegenerative e cardiovascolari ma nonostante questa associazione soprattutto tra i giovani c’è poca attenzione alle abitudini alimentari.

Verdure, legumi, pesce rimangono alimenti che un’alta percentuale di popolazione non inserisce nella propria dieta. Uno sbaglio enorme. Bisogna aumentare il consumo di frutta, verdura, cereali integrali, latte e latticini, legumi e preferire le carni bianche a quelle rosse anche se in misura comunque moderata. Un buon rollè di pollo può essere una ricetta da fare quando si ha voglia di carne – non spesso, ribadiamo.

Come preparare il rollè di pollo con bacon

Carne, bacon, salumi devono essere l’eccezione non la regola. Mangiando sano tutta la settimana ci si può concedere un piatto più succulento durante il pranzo delle domenica, ad esempio. Ed ecco che la ricetta da provare è il rollè di pollo con bacon suggerita da @unastellaincucina su Instagram. Non deluderà di certo e si potrà abbinare ad una ricca insalata oppure al purè di patate.

INGREDIENTI PER TRE ROLLÈ PICCOLI

3 grandi fette di petto di pollo

90 grammi di prosciutto cotto

60 grammi di scamorza o provola

15 fettine sottili di bacon (speck in alternativa).

PREPARAZIONE

Adagiate le fette di petto di pollo su un piano da lavoro e battetele con delicatezza. Metteteci sopra il prosciutto cotto e il formaggio a fettine e arrotolatele su sé stesse. Posizionate i rollè sul bacon e avvolgetelo con attenzione intorno. È il momento della doppia cottura. Prima cuocete i rollè in padella senza aggiungere grassi per circa 7/8 minuti. Quando il bacon sarà bello croccante potete mettere i rollè in forno per 5/6 minuti. Lasciate cuocere il pollo per bene.

Una volta pronto sfornate, adagiate i rollè su un piatto e lasciateli intiepidire prima di tagliarli a fettine. Il formaggio filante e il bacon croccante renderanno questa ricetta golosa alla vista e gustosa al palato.