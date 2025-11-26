Capodanno in relax e a basso costo: le mete in Europa dove prenotare – Viagginews.com

Stai organizzando il tuo Capodanno e vuoi spendere poco? Queste le mete in Europa dove prenotare per risparmiare.

L’arrivo delle festività natalizie coincide inevitabilmente con il sopraggiungere della fine dell’anno. Momento di bilanci, aspirazioni per il futuro e traguardi, l’avvicinarsi di Capodanno corrisponde ogni anno all’organizzazione di viaggi o weekend fuori porta per festeggiare in compagnia.

Uscire dalle mura domestiche e raggiungere le proprie località preferite può rivelarsi il modo migliore per accogliere il nuovo anno e iniziare con l’energia giusta. In questo scenario, tuttavia, si inseriscono le difficoltà economiche più quotidiane, le quali spesso possono incidere sul budget di spesa e sulla possibilità di organizzare davvero un viaggio.

La soluzione risiede nella scelta di alcune mete, soprattutto in Europa, dove poter spendere poco e beneficiare di paesaggi, località e servizi di prim’ordine. Complice un fascino irresistibile, queste mete si addicono perfettamente per festeggiare il proprio Capodanno in compagnia.

Le mete europee per un Capodanno low cost

Sebbene le grandi capitali europee rimangano le mete più gettonate per festeggiare l’ultimo dell’anno, sono molte le località meno turistiche da visitare per l’occasione. Ideali per chi cerca un’esperienza autentica, lontano dalle folle di turisti, queste città europee rappresentano la soluzione per un Capodanno in relax e a basso budget. Per gli amanti della neve e dei paesaggi incontaminati, Oulu in Finlandia regala ai suoi viaggiatori un’atmosfera da ultimo dell’anno indimenticabile.

Capitale della Cultura 2026, questa città finlandese è una meta ricca di attività, mercatini di Natale e bellezze naturali mozzafiato. Segue nella lista anche il Liechtenstein, piccolo principato in cui trascorrere un Capodanno lontano dal turismo di massa, a contatto con la natura. Non può mancare Vis Island in Croazia, una gemma nascosta nel cuore dell’Adriatico, dove gustare i piatti tipici e apprezzare la costa battuta dal vento.

Ptuj in Slovenia, è una delle città più antiche del Paese, dove poter ammirare i vicoli medievali, i castelli maestosi, le piazze illuminate e i piccoli caffè dove concedersi un dolce momento di relax. Non può mancare Vilnius, in Lituania, con un centro città riconosciuto patrimonio UNESCO e l’atmosfera intima e rarefatta. Per chi cerca un clima più mite, invece, Algarve in Portogallo è la meta ideale per festeggiare un Capodanno all’insegna del divertimento, del buon cibo e dei prezzi low cost!