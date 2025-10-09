Questa pasta ripiena di patate e brie è un sogno ad occhi aperti!

Alla vista è un incanto e quando si assaggerà non deluderà di certo, questa pasta ripiena di patate e brie è speciale.

Realizziamo qualcosa di diverso dalla solita pasta, usiamo la creatività per un primo piatto buono e bello suggerito dalla pagina Instagram @burrataepistacchi. L’arte arriva in cucina e lascerà piacevolmente colpiti.

Lumaconi, paccheri o rigatoni, scegliete il formato di pasta preferito e riempitelo con un ripieno delicato, gustoso e sorprendente. In cucina bisogna sperimentare, provare nuove preparazione e assaggiare sapori diversi perché c’è un mondo da scoprire. Fermarsi ai soliti piatti fatti e rifatti toglierà ogni passione culinaria. L’estro va accontentato, le novità vanno ricercate e si deve cercare di stupire a tavola.

Gli apprezzamenti faranno bene al cuore e daranno molte soddisfazioni. Non è detto che tutto riesca bene subito, a volte serviranno più prove per un risultato perfetto ma seguendo le ricette passo dopo passo sarà più facile. Alcuni piatti, poi, apparentemente sembrano complicati ma quando si rimboccano le maniche riusciranno con facilità per la gioia di occhi e palato. Pronti a stupire con la pasta ripiena patate e brie gratinata al forno?

Ricetta della pasta ripiena patate e brie gratinata al forno

L’acquolina in bocca sarà certamente venuta sono immaginando la prelibatezza che prepareremo oggi con l’aiuto di @burrataepistacchi. La preparazione non è velocissima quindi non perdiamo altro tempo, raccogliete gli ingredienti e via con “l’assemblaggio”. Ci sono diversi passaggi ma tutti molto semplici.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

400 grammi di conchiglioni (rigatoni o paccheri)

2 patate medio grandi

200 grammi di brie

parmigiano grattugiato

latte

pangrattato

noce moscata

1 litro di latte

100 grammi di burro

100 grammi di farina

sale.

PREPARAZIONE

Mettete a bollire le patate. Preparate la besciamella. Fate sciogliere il burro in un pentolino, aggiungete la farina e mescolate con una frusta. Aggiungete latte caldo continuando a mescolare evitando la formazione di grumi. Salare e spolverare poca noce moscata. Cuocete la pasta. Frullate le patate morbide con sale, pepe, noce moscata e un goccio di latte. Aggiungete il parmigiano grattugiato. Ottenete una consistenza cremosa e densa. Unite la crema di patate alla besciamella e aggiungete un cubetto di brie. Scolate la pasta e riempitela con la crema di patate e besciamella.

Dopo aver amalgamato gli ingredienti il tocco finale è dato da una spolverata di parmigiano e pangrattato prima di passare la pasta in forno per farla gratinare. Lasciatela giusto il tempo di vederla prendere colore. Una volta pronta impiattate e gustatela.