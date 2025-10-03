Due ricette facilissime e veloci con protagoniste le patate: le amerete entrambe!

Le patate sono protagoniste di tante ricette che piacciono a tutti. Impossibile non amare questo tubero, soprattutto le due ricette che stiamo per suggerire.

Patatine fritte, frittata, pasta patate e provola, gateau di patate, dobbiamo continuare? Già così sarà venuta l’acquolina in bocca e sarà esplosa la voglia di andare a cucinare una ricetta con protagonista le patate. Noi vi daremo addirittura due preparazione tra cui scegliere quella che preferite per la vostra cena.

Le patate in casa non mancano mai perché possono essere utilizzare per risolvere pranzi e cene. Semplicemente bollite, fritte, al forno, sabbiate, ci sono un’infinità di modi per preparare le patate e ognuno di questi darà un risultato più che soddisfacente. Antipasti, primi piatti, secondi e contorni, quando un menù include una ricetta con le patate non potrà che rimanere nei cuori dei commensali.

E non serve nemmeno perdere tempo in chissà quali preparazioni complicate. Mettiamo la prima ricetta di oggi. Prevede semplicemente di prendere una teglia e coprirla con della carta forno per poi stenderci sopra le patate tagliate a fettine molto sottili e aggiungere parmigiano, prosciutto cotto, mozzarella, altre patate, un filo d’olio e una spolverata di pangrattato. La cottura è in forno a 200° per 30 minuti.

Seconda ricetta: la torta salata con patate sabbiose

Questa ricetta di torta salata con patate sabbiose, prosciutto e formaggio (pagina Instagram @ilmiopiattoacolori) è una delizia che si cucina velocemente e con una preparazione semplice. C’è solo da cucinarla e assaggiarla per scoprire che la bontà di questa torta è reale.

INGREDIENTI

1 rotolo di pasta sfoglia

3 patate medio/grandi

150 grammi di prosciutto cotto

150 grammi di formaggio

1 tuorlo

60 grammi di pangrattato

olio

sale

pepe nero

semini.

PREPARAZIONE

Tagliate le patate a cubetti e lessatele partendo da acqua fredda per 15 minuti. Condite le patate in una ciotola con olio, sale, pepe, parmigiano, pangrattato. Amalgamate con una spatola. Rivestite uno stampo con della carta forno e appoggiate sopra la pasta sfoglia. Bucherellatela con una forchetta. Aggiungete uno strato di prosciutto, il formaggio, le patate e poco olio. Finite con una grattugiata abbondante di parmigiano. Sigillate i bordi della sfoglia e spennellateli con il tuorlo. Cuocete in forno a 180° per 20/25 minuti.

Le due ricette usano gli stessi ingredienti ma due preparazioni differenti, entrambe sono buonissime e si possono personalizzare scegliendo un affettato diverso, ad esempio, e il formaggio preferito (meglio se filante).