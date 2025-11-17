Il mal d’auto ti paralizza e ti impedisce di viaggiare: il trucco da applicare per risolvere definitivamente

Tante persone soffrono il mal d’auto, situazione che le può portare anche a rinunciare a viaggi importanti, esiste però un modo per risolvere e stare meglio.

Avere la possibilità di viaggiare può piacere a tutti, a ogni età, può essere un’occasione per vedere posti in cui non si era mai stati prima, oltre che per fare nuove conoscenze. A volte, però, si può essere bloccati in questo progetto perché non si ha il budget necessario, per questo si può ripiegare su località meno costose o addirittura rinunciare del tutto, con non poco rammarico. Esistono però dei casi in cui la ragione può essere un’altra, altrettanto importante, ovvero il mal d’auto, che può condizionare quasi ogni spostamento, compresi quelli meno impegnativi che si è costretti a fare per motivi di lavoro.

Chi ne soffre sa bene quanto possa causare problemi e quanto i malesseri che si avvertono possano essere forti e addirittura invalidanti. Esistono persone che addirittura provano a nascondere la loro situazione per evitare di dover evitare di partire e fare un’esperienza a cui si tiene, anche se poi davanti al fatto compiuto ogni cosa può diventare evidente. Riconoscere questo disturbo rappresenta il primo passo per provare a trovare una soluzione, fortunatamente non così impossibile.

Come riconoscere il mal d’auto e le possibili soluzioni

Il mal d’auto, o cinetosi (questo il termine medico) è un problema comune, che tende a nascere sin da bambini, ma non è detto che con il passare degli anni scompaia in maniera naturale, per questo può arrivare a condizionare le giornate di molte persone. Il disturbo si verifica quando gli occhi inviano segnali contrastanti al cervello, che arriva a elaborare l’informazione in ritardo, anche se di pochi secondi, ma è in questo frangente che iniziano a manifestarsi i sintomi.

Chi ne soffre in genere manifesta nausea, vomito, stanchezza e malessere generale, che può durare anche per tutto il viaggio, anche se in maniera maggiore quando si affrontano i tornanti che è possibile trovare in montagna. A scatenare il tutto l’informazione eccessiva dell’apparato vestibolare dell’orecchio interno durante il movimento oscillante od ondulatorio del viaggio, ma che l’apparato neurologico non riesce a gestire al meglio.

Esistono persone che provano notevole disagio per questo, al punto tale da arrivare anche a rinunciare a uno spostamento a cui tenevano, non solo per evitare di stare male, ma anche per non danneggiare chi hanno vicino. Non è detto però che questo sia necessario, ci sono alcuni piccoli accorgimenti che possono essere adottati e che possono migliorare la propria situazione.

Particolarmente utile può essere tenere il finestrino, anche se di poco aperto, così da garantire un ricambio d’aria, proprio per questo sarebbe altrettanto importante che nessuno fumi a bordo. Si possono inoltre notare benefici per il mal d’auto mangiando qualcosa prima di salire in macchina, dando una precedenza agli alimenti secchi, come biscotti, crackers, grissini, pane. Questo semplice gesto può servire a fermare i succhi gastrici, tenendo sotto controllo il malessere.

Nel momento in cui ci si sta spostando si dovrebbe inoltre mettere da parte libri, giornali o smartphone, tenendo presente come la lettura possa contribuire a peggiorare la situazione. È inoltre consigliabile sedersi nel sedile anteriore, in nave può essere di aiuto stare all’aria aperta.oltre ad avere lo sguardo su un punto ben preciso.