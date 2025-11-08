Capodanno in viaggio, non più un lusso per pochi: le migliori mete low cost – viagginews.com

Festeggiare Capodanno in viaggio è un’esperienza che va fatta almeno una volta nella vita e che siamo certi possa diventare una piacevole abitudine: ecco le mete più belle a prezzi non troppo elevati.

Ci avviciniamo a passo lungo verso le festività natalizie, periodo dell’anno in cui tutto si fa veloce, luminoso, frenetico e addirittura stressante, soprattutto in prossimità di quei giorni di festa in cui si è soliti organizzare cenoni, pranzi, ma anche veri e propri party. Sebbene faccia sempre piacere riunirsi con parenti e amici, col passare del tempo si sviluppa il desiderio di cambiamento, di novità.

Farlo non deve farvi sentire in colpa, il Natale può essere passato nel segno della tradizione insieme ai familiari, ma nessuno obbliga mai a fare lo stesso con il Capodanno. D’altronde il detto dice “Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi” e sulla spinta di questa tradizione non scritta il viaggio può e deve essere una possibilità da prendere in considerazione.

A bloccare sono ovviamente i costi, poiché se già viaggiare è un’attività che richiede di mettere da parte una somma che possa fare stare tranquilli in caso di qualsiasi contrattempo ed evenienza, durante questi periodi di punta i costi di biglietti e alberghi tendono a schizzare verso l’alto.

Di buona regola bisognerebbe pianificare con largo anticipo la partenza, prenotando magari il biglietto aereo e la camera d’albergo (o il B&B) con largo anticipo, ma non sempre è possibile farlo e potrebbe anche verificarsi il caso che il desiderio di mollare l’ancora venga in prossimità delle feste.

Le mete low cost migliori per il Capodanno 2026

Detto della convenienza di un’attenta programmazione del viaggio non è detto che sia troppo tardi per riuscire a prenotare una vacanza e vivere un’esperienza diversa tra l’ultimo giorno di questo 2025 ed il primo del 2026. Se non volete e non potete spendere cifre importanti basta valutare delle mete alternative a quelle più gettonate.

Di certo viaggiare fino a Parigi e salutare l’anno sotto la Tour Eiffel è il sogno di molti, così come poterlo fare a Parliament Square e perché no sarebbe un sogno poter brindare al nuovo anno in costume da una spiaggia di Zanzibar, delle Maldive o dei Caraibi, ma per questo genere di viaggio in molti hanno bisogno di chiedere un finanziamento.

Abbassare le pretese non significa per forza accontentarsi, visto che ci sono mete bellissime da visitare in tutto il mondo e in particolar modo in Europa che permettono di vivere un’esperienza eccezionale anche durante i festeggiamenti per il primo giorno dell’anno.

Il primo consiglio è Budapest, capitale dell’Ungheria con una ricca storia che parte addirittura dall’Antica Roma e che ha regalato a questa città delle bellezze architettoniche degne di nota. Se non siete interessati all’arte, poco male, poiché Budapest è la capitale europea delle terme e potreste passare l’ultimo dell’anno a bagno nell’acqua calda, all’interno di una piscina all’aperto che vi consenta di ammirare i fuochi d’artificio.

Al secondo posto c’è Praga, città magica in cui il centro medievale in stile gotico regala scorci di rara bellezza, in cui è possibile passare il Capodanno tra il Ponte Carlo che sovrasta il Fiume Moldova e la piazza della Città Vecchia che per l’occasione viene illuminata a giorno dai fuochi d’artificio che sovrastano il Castello.

Infine potreste optare per Lisbona, città portoghese che è divenuta di moda quest’estate per via del conveniente rapporto qualità-prezzo. Questa meta è ideale per chi è alla ricerca di un capanno tranquillo in una città in cui il clima è mite. Ogni anno vengono organizzati concerti e spettacoli nella Piazza del Commercio e alla mezzanotte è possibile godere dello spettacolo dei fuochi sul lungo fiume che costeggia il Tago.