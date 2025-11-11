Capodanno 2026, il giro d’Italia alla scoperta dei più grandi concerti

Per festeggiare Capodanno 2026 sarebbe incredibile assistere ad un concerto di un grande artista. Scopriamo tutte le opzioni possibili.

State decidendo cosa fare a Capodanno 2026? Potrebbe essere una bella idea andare ad assistere ad uno dei super concerti organizzati in tantissime città italiane. Non manca molto, bisogna prenotare e pianificare l’evento per trascorrere una fantastica ultima notte dell’anno e dare un benvenuto elettrizzante al nuovo anno.

È arrivato il momento dell’anno in cui inizia a ricorrere la domanda “Cosa fai a Capodanno?”. C’è chi ha le idee chiare e ha già organizzato la notte più lunga, quella tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Molti la passeranno in famiglia, tanti altri con gli amici e altri ancora fuggiranno dagli impegni familiari regalandosi un viaggio in mete perfette per festeggiare San Silvestro.

I più intraprendenti amanti della musica non possono perdere l’opportunità di un Capodanno sotto il palco per cantare a squarciagola le canzoni più amate mentre si ammira la performance dell’artista preferito. Anche a cavallo tra 2025 e 2025 saranno tanti i cantanti di fama nazionali che si esibiranno dal Nord al Sud Italia per regalare un evento indimenticabile.

Tour per l’Italia alla ricerca del concerto di Capodanno 2026

Il nostro tour al momento non è ancora completo. Mancano parecchie associazioni città-artista che ancora devono essere annunciate. Mentre si attendono gli ultimi aggiornamenti scopriamo i concerti già annunciati iniziando con un cantante camaleontico, Achille Lauro. Attualmente impegnato come giudice di X Factor, farà ascoltare le sue canzoni più belle ad Arzachena la notte dei 31 dicembre.

La Sardegna ospiterà anche altri concerti. Ci sarà Gabry Ponte ad Alghero, Dj Jad a Capoterra, Marco Mengoni ad Olbia e Max Pezzali a Sassari (pochi giorni fa ha incantato e divertito insieme ai Pinguini Tattici Nucleari il pubblico di Torino delle Nitto ATP Finals 2025). Ancora mistero su chi si esibirà a Cagliari.

Gli altri concerti noti sono quello di Nicola Mei e Juan Carlos Miramare Espinoza a Livorno, Alfa a Pisa, Irama a Siena. Mancano gli annunci delle esibizioni nella Capitale, a Milano, Firenze, Bologna e nel resto dell’Italia. Bisognerà attendere per conoscere i nomi degli artisti protagonisti del Capodanno 2026 in queste città.

Per quanto riguarda la festa in tv, il 31 dicembre la RAI trasmetterà L’Anno che verrà da Cosenza oppure Catanzaro (in pole position) in Calabria. Non mancherà la trasmissione del concerto di Capodanno a Roma al Circo Massimo e anche a Messina si punta su una diretta nazionale.