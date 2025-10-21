Le Spa e le terme più pazzesche della Toscana: ritrovi la pace anche solo in un weekend – viagginews.com

In Toscana è possibile visitare alcune delle Spa più affascinanti del continente europeo: impianti di idroterapia e terme alimentate da acque purissime e incastonate in paesaggi da sogno.

Tra valli silenziose, sotto morbide colline e boschi di cipressi, lungo la costa o all’ombra di antiche torri… In Toscana ci sono tante strutture eleganti, pubbliche o private, dedicate alla cura attraverso l’acqua. E una visita in una di queste spa può essere una meravigliosa esperienza per chi cerca qualche giorno di relax, magari senza rinunciare alla soddisfazione di una nuova scoperta culturale e alla suggestione di un vero e proprio viaggio nel tempo e nella propria interiorità.

Già gli Etruschi e ai Romani sfruttavano le sorgenti naturali della Regione per scopi curativi, rituali e sociali. Le campagne toscane, vicine alla costa o dell’entroterra, tra i colli o lungo la dorsale appenninica, sono ricche di acque termali un tempo considerate sacre. Oggi quei luoghi hanno un valore terapeutico e turistico. E l’esperienza della spa si unisce anche alla ricerca di raffinatezza.

La prima tappa obbligata per chi vuole conoscere il mondo delle spa in Toscana è Montecatini, nel cuore della Valdinievole. Qui, le terme sono un’istituzione storica. Un vero e proprio monumento alla raffinatezza e al gusto da Belle Époque. Alcune delle strutture storiche della cittadina, come il Tettuccio, fanno pensare ai fasti della fine dell’Ottocento.

Da un punto di vista curativo, le acque, ricchissime di sali minerali, si distinguono per le loro proprietà depurative. Montecatini offre la possibilità di pernottare in strutture di grande fascino, caratterizzate da bellissimi viali alberati, di sorseggiare acque termali e farsi bagni in piscine di marmo.

Le tre spa più belle della Toscana

Per un weekend dedicato al benessere sarebbe consigliata una puntata ai bagni San Filippo. Ci troviamo nella parte meridionale della Toscana, tra le pendici del Monte Amiata, dove la natura ha scolpito delle cattedrali di calcare, come la celebre Balena Bianca. In questa zona le acque termali sgorgano calde e sulfuree e i visitatori potranno farne esperienza immergendosi in vasche naturali protette dal bosco.

Poi c’è il Calidario Terme Etrusche: uno dei centri termali più suggestivi dell’intera Toscana. Si trova a Venturina Terme, nella Val di Cornia. Questa struttura offre al visitatore un’esperienza di benessere da abbinare alla riscoperta della storia e delle antiche tradizioni del popolo etrusco. La sorgente naturale che alimenta le vasche sgorga da oltre duemila anni.

E in un paio di giorni sarà possibile non solo sperimentare il bagno rituale ma anche praticare un percorso benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali, vasche idromassaggio e zone relax. La Spa dà la possibilità di usufruire di massaggi, rituali sensoriali, trattamenti estetici e percorsi detox. Nella struttura c’è una bella boutique e poi c’è un ristorante di altissima qualità chiamato Aqvolina.

Chi cerca qualcosa di più particolare potrebbe invece orientarsi verso la Spa Cerreta Terme, situata a Sassetta in Toscana: un centro termale immerso in 75 ettari di bosco nel Parco Forestale di Poggio Neri. Un luogo speciale che propone un’esperienza olistica di benessere, con acque ipertermali a 51°C, trattamenti naturali e una filosofia biodinamica che mescola termalismo, rigenerazione psicofisica, meditazione e agricoltura.