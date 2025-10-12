Ponte Ognissanti 2025: scopri le mete dove andare per non spendere troppo – Viagginews.com

Il Ponte di Ognissanti si avvicina: scegli le mete più adatte per trascorrerlo insieme alla famiglia senza spendere troppo.

Con l’arrivo di ottobre, iniziare ad organizzare il prossimo ponte di Ognissanti rappresenta un pensiero comune a chi desidera trascorrerlo presso località fuori porta. A partire dal 1 novembre, difatti, si registrano ogni anno numerose partenze verso destinazioni all’interno e fuori dei confini nazionali.

Da chi ama concedersi un ultimo accenno di estate volando verso una località balneare, fino ai viaggiatori desiderosi di visitare una città d’arte, il ponte di Ognissanti rappresenta l’occasione migliore per concedersi una pausa dalla routine quotidiana e scoprire nuove interessanti località.

Nonostante la voglia di partire, tuttavia, sono in molti a rimandare il ponte di Ognissanti fuori porta a causa di difficoltà economiche o costi troppo elevati. In questa situazione, optare per mete economiche, dove spendere poco, può rivelarsi la soluzione giusta per godersi comunque il momento.

Ponte Ognissanti 2025: le località più economiche

Quest’anno il ponte Ognissanti è pronto a regolare una incredibile opportunità ai lavoratori: il 1 novembre, difatti, cadrà di venerdì, permettendo di usufruire di ben tre giorni per un breve viaggio fuori porta. Con questa occasione, sarà possibile volare verso diverse capitali europee o italiane, raggiungere località balneari o organizzare brevi escursioni in luoghi di montagna. Tra le mete più economiche, adatte ad ogni esigenza, spiccano senza dubbio la Franciacorta e il Lago d’Iseo.

Zona collinare situata tra Brescia e il Lago d’Iseo, la Franciacorta offre l’opportunità di coniugare un soggiorno immerso nella natura e nelle bellezze culturali del territorio, con le specialità tipiche della zona. Qui sarà possibile concedersi lunghe passeggiate a cavallo, degustazioni di vino nelle cantine locali, oltre a visitare Brescia a pochi chilometri di distanza. Per gli amanti del sole e del mare, le Cinque Terre rappresentano una località vicina in cui poter impegnarsi in diverse attività.

Dalle lunghe passeggiate lungo il Sentiero Azzurro, il quale collega tutte le cittadine, fino al trekking tra le vigne, le Cinque Terre possono rivelarsi la località ideale per il prossimo ponte Ognissanti. Non mancano le più meridionali Polignano a Mare e Monopoli, caratterizzate da stretti vicoli, balconi panoramici e un clima ancora prettamente mite a novembre. Qui sarà possibile concedersi dei giri in barca, osservare la città dal mare e immergersi nel più totale relax.