In Italia si nasconde un luogo di rara bellezza: un gioiello tra storia, mare e arte contemporanea

Nella penisola si nasconde un luogo che è chiamato la piccola Atene e no, non è la città a cui stai pensando: ecco di cosa stiamo parlando

Esiste un luogo incantato e magico, dove storia e natura riescono a formare un connubio perfetto. Arroccata su una meravigliosa collina e attorniata da paesaggi fiabeschi e dall’azzurro del mare, questa cittadina è anche conosciuta come “la piccola Atene d’Italia”, per le sue origini antiche e per il suo vastissimo patrimonio culturale.

Attualmente, quelli che la conoscono ogni volta che la visitano restano ammaliati dalla sua bellezza e, molti di loro, ignorano completamente il suo prestigioso passato. Preparatevi a partire per un luogo che sarà difficile salutare: scopriamo subito di che città stiamo parlando. Ecco una guida breve ma completa che vi racconterà tutti i segreti di uno dei posti più belli d’Italia, che forse ancora non conoscete e che vi sorprenderà.

No, non si tratta della città a cui stavate pensando: è un posto che ha dell’incredibile e che solo da poco in moltissimi hanno cominciato a riscoprire. Non fatevi trovare impreparati, ecco tutto quello che dovete sapere.

Un luogo unico: stanno andando tutti lì

Il soprannome “la piccola Atene d’Italia”, ovviamente, potrebbe farvi pensare a una delle classiche cittadine della Magna Grecia che riempiono di cultura e fascino i borghi del Sud Italia, ma non è così. Questo luogo incantevole si trova in una Regione che non assocereste mai alla Grecia e alla sua storia, ma a tutto un altro tipo di immaginario.

Varcando infatti le antiche mura cittadine, si ha la percezione di entrare in una dimensione altra, dove il tempo rallenta e sembra fermarsi. Il borgo conserva le stesse atmosfere dei villaggi medievali che ospitava, con vicoli in pietra che saldano fermamente la sua storia, per non farla fuggire via insieme agli anni. Ci troviamo nel cuore della Maremma Toscana, in una cittadina dal nome poetico.

Stiamo parlando di Capalbio. Un piccolo centro in provincia di Grosseto in cui storia e natura s’incontrano e affascinano chiunque la visiti. Durante il Rinascimento, il borgo fu un importante centro di produzione artistica e culturale, anche grazie alla sua posizione strategica tra Lazio e Toscana. La Rocca Aldobrandesca, con la sua torre medievale, sorveglia ancora oggi dall’alto la città.

Accanto a questo imponente simbolo cittadino sorge un’elegante dimora nobiliare di epoca rinascimentale, Palazzo Collacchioni, un luogo magico che nasconde un segreto: il pianoforte suonato da Giacomo Puccini durante i suoi soggiorni a Capalbio. Appena fuori dalla doppia cerchia muraria si può ammirare il Giardino dei Tarocchi, un parco monumentale e visionario, popolato da enormi sculture ispirate agli arcani maggiori dei tarocchi. Ma le ricchezze di Capalbio non finiscono qui, venite a scoprirle.