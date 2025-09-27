La gelateria che ha la coda tutto l’anno. Ecco come ha fatto, qualità ma non solo – Viagginews.com

Esiste una gelateria che ha la coda praticamente tutto l’anno grazie a un trucco che ha deciso di adottare e che ha garantito la svolta.

Ognuno di noi può avere gusti culinari differenti, anche se a volte si tende a credere di non gradire qualcosa pur senza averla mai del tutto assaggiata. Ci sono però dei cibi che possono però piacere praticamente a tutti, al punto tale da non averne mai abbastanza e non riuscire a resistere quando siamo sottoposti a una tentazione. Proprio per questo è raro trovare qualcuno che sia in grado di stare lontano da una gelateria, specialmente se già da lontano si preannuncia invitante per le proposte che è in grado di offrire.

Nonostante il gelato sia una delle cose più tradizionali, chi si trova a lavorare nel settore spesso prova a lanciare qualcosa di differente dall’ordinario così da abbattere la concorrenza e provare così a fidelizzare la clientela. C’è però una realtà davvero particolare che si sta imponendo in una maniera inusuale, ma questo è stato sufficiente per essersi garantita la possibilità di avere la fila tutto l’anno.

La gelateria che ha una lista di clienti infinita: come ha fatto

Un libero professionista sa bene come possa essere esaltante gestire una situazione in autonomia, con la consapevolezza di come ogni risultato possa rendere soddisfatti perché frutto del proprio lavoro. Allo stesso tempo, però, è quasi naturale mettere in conto una fase di alti e bassi, non avendo la certezza che le cose vadano sempre bene.

Se si tratta di una gelateria si tende a pensare che il segreto del successo possa essere dato dalla possibilità di proporre gusti sempre nuovi, così che anche i clienti più affezionati possano trovare qualcosa di diverso e accattivante. E invece a volte si può ottenere un ottimo riscontro con un’azione del tutto opposta, ovvero offrire un unico gusto.

Questo è quello che ha fatto la gelateria “Gelato di Latte” che si trova in Piazza San Carlo a Torino, che nel 2024 ha battuto davvero ogni record, registrando 250mila vendite del «cono solo un gusto». Qui si punta sulla semplicità, quello che viene preparato prevede quindi solo tre ingredienti, latte, panna e zucchero, questo si è rivelato però finora sufficiente per spingere sempre nuovi clienti a rifornirsi in questo locale.

I gestori sono convinti di avere agito nel modo giusto, partendo dall’idea che la qualità non dipenda dalla varietà, se qualcosa è gustoso può bastare quello per gratificare chi dà fiducia a una realtà come questa. Sono inoltre ridotti al minimo gli sprechi, altro aspetto che non può che essere importante per chi ha un’attività.

Allo stesso tempo, però, si è scelto di non adagiarsi sui risultati ottenuti, ma di affiancare a questo anche qualche piccola novità, ovvero il lancio di due prodotti che potrebbero essere adatti anche a chi non è un grane amante del gelato. SI tratta della panna montata da passeggio da mangiare con paste di meliga o meringhe, e del tiramisù realizzato con la Gran Ricotta Super Cremosa Biraghi. Insomma, per chi non lo ha ancora fatto non resta che provare.