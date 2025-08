Altro che limone, la ricetta di questo sorbetto anti-spreco è inedita: ti basta un ingrediente, è un digestivo naturale a costo 0!

La cucina rivoluzionaria è quella economica e dedita al benessere: la ricetta di questo sorbetto anti-spreco è impeccabile!

Oggigiorno ci si inventa sempre nuove idee in cucina, ma alcune sono così “semplici” da essere sorprendentemente più che geniali. La rivoluzionaria ricetta del sorbetto anti-spreco è facilissima, ma mai nessuno avrebbe potuto pensare di impiegare questo ingrediente nella realizzazione di un dessert. L’aspetto più sorprendente? Diventa un vero digestivo!

Digerire con gusto è possibile grazie alla ricetta anti-spreco del sorbetto, molti hanno reso la preparazione un cavallo di battaglia. La fantasia in cucina è qualcosa che appassiona e diverte, riproporla in una chiave ecosostenibile, è poi la mossa più intelligente che si possa compiere.

Questo dessert non è mai stato proposto prima. Se non è al limone, non bisogna pensare che sia un sorbetto alla fragola, né con protagonista qualsiasi altro frutto. Non è nemmeno impiegato con la liquirizia per gli amanti del genere. Ma è bianco come la neve, non usa vaniglia, e favorisce la digestione.

La miglior ricetta del sorbetto anti-spreco, basta un prodotto

Con un prodotto si raggiungono le stelle e il maggior benessere possibile. Come già detto, non è un sorbetto al limone, e nemmeno alla fragola, alla vaniglia o alla liquirizia. Perché la più grande sorpresa è proprio il fatto che si impieghi… un ortaggio!

Che gusto può avere un sorbetto preparato con della verdura? Delizioso se lo si impiega con intelligenza. Protagonista della ricetta del sorbetto anti-spreco di oggi è… il finocchio! Digestivo naturale impiegato in molteplici preparazioni, dai decotti ai contorni, alle “cotolette vegane”, oggi se ne vede l’uso in un dolce senza precedenti.

Per fare la ricetta servono i seguenti ingredienti: 3 Finocchi, 200gr zucchero, 150 gr di acqua, 1 limone e dei chicchi di caffè per arricchire il dessert.

Per prima cosa bisogna far bollire dolcemente per circa 4-5 minuti l’acqua con lo zucchero, nel frattempo lavare accuratamente i finocchi, e tagliarli a pezzettini. Mettere da parte le erbette verdi alla loro estremità. Di seguito, vanno riposti in una centrifuga da cui si estrae il succo.

Da lì, si aggiunge il succo di un limone, lo sciroppo ottenuto dall’acqua e dallo zucchero, le erbette finemente tritate, ed infine la buccia del limone evitando la parte bianca.

L’albedo è amaro, e potrebbe guastare la ricetta. Inoltre, è importante che la buccia sia edibile. Dopo aver inserito tutti gli ingredienti finora menzionati in una ciotola, si mescola, e si inserisce nella gelatiera finché non si addensa. Alla fine, guarnire con dei chicchi di caffè, et voilà, ricetta è pronta da gustare!