Andare al supermercato è necessario, ma forse finora hai sbagliato tutto, c’è un momento in cui non devi assolutamente andarci – Viagginews.com

Tutti noi siamo abituati ad andare al supermercato, potremmo però avere commesso un errore che può incidere sul nostro portafoglio.

Fare la spesa è un atto necessario per tutti, così da acquistare quello che poi finirà sulla nostra tavola, anche se non sempre si agisce allo stesso modo. C’è chi, ad esempio, tende ad andare al supermercato solo una volta alla settimana, un po’ per abitudine e un po’ perché non ha altri momenti in cui farlo se fa ritorno a casa dal lavoro a sera tardi, altri invece ci tengono a farlo almeno ogni due o tre giorni, così da acquistare alcuni prodotti freschi, quali pane e salumi.

Si deve poi mettere in conto un’altra differenza piuttosto diffusa, molte persone hanno il loro punto vendita di fiducia e raramente lo cambiano, convinti di poter trovare cose di qualità, altri invece non esitano a variare, anche piuttosto spesso, sulla base delle offerte che sono disponibili. Al di là di queste differenti scelte, però, molti di noi potrebbero avere commesso un errore senza essersene resi conto, ma che influisce sull’importo che troveranno poi sullo scontrino, saperlo diventa quindi determinante.

Un errore diffuso quando si va al supermercato

Sentire parlare di errori quando si va al supermercato fa pensare a quello che si acquista, magari perché si può essere convinti di avere preso qualcosa che si pensa sia buono e invece non è così, o magari alle situazioni in cui ci si rende conto solo dopo di non avere approfittato delle offerte disponibili. In realtà, si tratta di qualcosa di diverso, a cui forse non tutti pensano.

Il riferimento è al momento in cui ci si reca sul posto, che non dovrebbe essere scelto a caso. In genere lo si fa quando si ha un momento da impegni familiari e lavorativi, poco importa se può essere un’ora in cui è alta la probabilità d trovare tante persone, ma è un altro l’aspetto che si dovrebbe considerare. Non dovremmo infatti mai farlo quando abbiamo fame, altrimenti tutto quello che ci troveremo davanti sarà una sorta di tentazione a cui sarà difficile resistere, ma anzi ci porterà a mettere nel carrello tutto quello che ci attira e che avremmo voglia di mangiare all’istante.

In casi simili non solo si tende ad acquistare più del dovuto, ma si ha la tendenza a puntare su quello che viene definito junk food, ovvero il cibo spazzatura, certamente invitante ma davvero poco salutare. E a questo punto a farne le spese non sarà solo il nostro conto corrente, ma anche il nostro corpo.

Alcuni ricercatori sono però convinti che questo modo di agire debba essere collegato a quanto facevano i nostri antenati. Molti di loro infatti tendevano ad accumulare calorie nei periodi di digiuno scegliendo alimenti ricchi di energia. Si tratta di una sorta di meccanismo di sopravvivenza che potrebbe essere rimasto nel nostro DNA e che può quindi spingerci inconsapevolmente ad andare al supermercato quando si ha fame. Inevitabilmente, però, se non si mette sotto i denti qualcosa da qualche ora potremmo non ritenere sufficiente un’insalata, ma metterci alla ricerca di qualcosa di più gustoso.

Evitare di fare questo non è impossibile, non tanto modificando le proprie abitudini, ma adottando una serie di strategie che possono essere efficaci. Si dovrebbe cercare di non stare a digiuno troppo a lungo, oltre a fare spuntini sani, come un frutto, per mantenere sotto controllo la fame. Una volta arrivati sul posto, si potrebbero poi masticare gomme senza zucchero, in grado di bloccare gli stimoli.