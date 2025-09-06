Itinerario perfetto da fare a settembre, un trekking tra meraviglie naturali nel cuore dell’Italia

Un itinerario nel cuore verde del nostro Paese tra canyon scavati nella roccia, fortezze spagnole e grotte di epoca neolitica. Un solo punto di approdo e diversi percorsi.

Se state già pensando al prossimo weekend di fuga dalle città e dal lavoro e, soprattutto, siete amanti del trekking allora quello che vedremo è l’itinerario perfetto da fare in un fine settimana.

Si sa che il modo migliore per affrontare il ritorno alla routine dopo le vacanze estive è cominciare a pensare da subito alla prossima fuga dalla città e dal lavoro. Certo ci sono le mete estere low cost, le nostre città d’arte e i tantissimi e particolari borghi che sono sempre un’ottima idea per fughe veloci. Ma se il desiderio è quello di stare più a contatto con la natura, scoprire luoghi incontaminati e quasi fiabeschi e, soprattutto, se il trekking piace o non è un problema allora non si rinunciare all’itinerario perfetto da fare in questo periodo in Abruzzo.

Weekend di trekking in Abruzzo, l’itinerario da provare

Settembre è uno di quei mesi ideali per visitare l’Abruzzo e le perle che sa regalare; il caldo asfissiante è passato e non c’è ancora quel freddo nevoso che impedisce di godere i paesaggi e passeggiate. Per quanto piccola possa sembrare questa Regione ha tanti luoghi ancora poco conosciuti che meritano di essere scoperti.

Punto di partenza e arrivo di un weekend all’insegna del trekking è Civitella del Tronto. Borgo considerato tra le perle d’Abruzzo nonché uno dei più belli d’Italia, il paesino svetta su di una rupe rocciosa nel cuore della Val Vibrata nella zona più a nord della regione.

La prima tappa quindi è proprio il borgo con le sue vie romantiche -tra l’altro qui si può attraversare la strada più stretta di Italia- terrazze panoramiche e il NINA, un particolare museo che racconta storie e tradizioni locali. Non può mancare poi una visita alla Fortezza di Civitella; un’imponente roccaforte borbonica che sovrasta il borgo. Si tratta della più grande fortezza spagnola del nostro Paese nonché una delle più grandi d’Europa con scorci panoramici che permettono di vedere tanto il Gran Sasso quanto il Mar Adriatico.

Visitato il borgo si può partire per il trekking vero e proprio. Meritano una visita in zona le Gole del Salinello, un canyon scavato tra i Monti Gemelli che regala sentieri pazzeschi tra cascate e scorci selvaggi.

Ed, infine, non si può rinunciare poi alla passeggiata che porta all’Eremo Grotta di Sant’Angelo; un importante sito archeologico con resti che vanno dal Neolitico all’Età del Bronzo ma anche suggestivo luogo di culto.