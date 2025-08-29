Ti sembrerà di stare in un altro mondo, lo raggiungi in treno e lo visiti in un’ora: c’è pure il mare – viagginews.com

Questo piccolo borgo è meraviglioso. Si può raggiungere facilmente con il treno ed è anche vicino al mare. Basta un’oretta per visitarlo tutto.

Le vacanze sono quasi finite, ma c’è ancora spazio per qualche piccolo viaggio fuoriporta. È difficile dire addio all’estate e non tutti riescono ad abituarsi subito alla vecchia routine. Ci sono delle mete, però, che possono rendere questo periodo di transizione più tollerabile.

Si tratta di luoghi magnifici, capaci di attirare l’attenzione, di deliziare gli occhi e di scaldare il cuore. In Italia, c’è un piccolo borgo, raggiungibile in treno, che è davvero incantevole. Bisognerebbe visitarlo almeno una volta nella vita. Dimenticarlo sarà impossibile.

Un borgo così non esiste neanche nelle favole: lo raggiungi in un attimo e ti perdi nella sua bellezza

Molte persone cercano nuove avventure all’estero. Non si accontentano di restare in Italia e organizzano le vacanze in paesi remoti, prenotando costosi biglietti aerei e sperando di divertirsi. In realtà, la nostra penisola è caratterizzata da tanti posticini meravigliosi. La loro bellezza non ha rivali ed è impossibile non perdersi tra le sue meraviglie. Per questo motivo, bisognerebbe dare almeno una possibilità a questo posto.

Si sta parlando del borgo di Capalbio, in provincia di Grosseto, in Toscana, conosciuta anche come ‘piccola Atene’. Conta poco più di 4.000 abitanti ed è dotato di una serie di salite e discese che rendono il posto ancora più magico. Il verde non manca e le case, dai tetti bassi e spioventi formano un reticolo tutto da scoprire. Si può visitare in circa un’ora, ma questo non toglie niente al suo fascino.

Al contrario, sarà ancora più facile perdersi negli angoli e concentrarsi sull’archietettura medievale che si manifesta anche attraverso le grandi porte che danno accesso al posto. Da questo punto di vista, è possibile imbattersi anche in affreschi mozzafiato e torrette risalenti ad epoche passate.

Questa alternanza aumenta il fascino del borgo, rendendolo godibile anche agli occhi dei più piccoli. Inoltre, come se non bastasse, si trova vicino al mare, dove le acque cristalline e le spiagge dalla sabbia chiara accolgono i turisti a braccia aperte. La cosa positiva è che Capalbio ha la sua stazione.

Anche i turisti che non hanno un mezzo di trasporto proprio, così, possono visitarla senza problemi. Ovviamente, prima di partire, si consiglia di raccogliere tutte le informazioni possibili sulla tratta e le distanze dai luoghi di interesse. Così facendo, sarà impossibile andare incontro a brutte sorprese.