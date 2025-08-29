2 mete low cost in cui andare nel mese di settembre: divertimento anche senza mare – viagginews.com

Prenderai le serie a settembre? Ti svelo un paio di mete low cost in cui potrai andare in questo mese. Sono poco gettonate ma davvero incredibili.

Settembre è un mese perfetto per viaggiare: le temperature sono ancora miti, le folle estive si sono ormai diradate e i prezzi di voli e alloggi scendono sensibilmente. Molti associano le vacanze a destinazioni balneari, ma esistono città e luoghi in Europa e in Italia che sanno offrire tanto divertimento e relax anche lontano dal mare.

Se cerchi mete low cost per una fuga settembrina, ecco due destinazioni ideali dove trascorrere qualche giorno senza spendere una fortuna.

Cracovia, in Polonia: una meta low cost perfetta per settembre

Un’altra destinazione perfetta per settembre è Cracovia. Spesso sottovalutata, questa città polacca offre un mix sorprendente di storia, vita notturna e atmosfera universitaria. Il cuore pulsante è la Rynek Główny, la piazza medievale più grande d’Europa, circondata da palazzi storici e locali sempre animati.

Da qui è facile raggiungere il Castello del Wawel e passeggiare lungo la Vistola, godendosi il paesaggio cittadino. A settembre il clima è fresco ma piacevole, ideale per scoprire ogni angolo senza il caldo soffocante dell’estate. Cracovia è anche una città dal forte spirito giovanile: grazie all’università più antica della Polonia, i locali sono pieni di studenti, e questo rende la vita notturna vivace e accessibile.

E in più? Ci sono tramonti e albe bellissimi.

Non mancano bar, club e pub dove passare serate a prezzi molto contenuti (una birra costa mediamente meno di 3 euro). Per chi ama la storia, una visita al quartiere ebraico di Kazimierz è imprescindibile, così come un’escursione alle vicine miniere di sale di Wieliczka, patrimonio UNESCO.

E sebbene Auschwitz non sia un’esperienza “leggera”, rappresenta un momento di riflessione profonda che arricchisce il viaggio. Sul piano economico, Cracovia è imbattibile: i voli low cost dall’Italia sono frequenti e con circa 30-35 euro a notte si trovano ottime sistemazioni.

Praga, Repubblica Ceca

Praga è una delle destinazioni più suggestive d’Europa, ma anche una delle più convenienti. A settembre la capitale ceca si mostra in tutto il suo splendore, con giornate miti che permettono di girare a piedi e scoprire ogni angolo della città. Il fascino della Città Vecchia con l’orologio astronomico, il Ponte Carlo che si illumina al tramonto e il Castello di Praga rendono l’esperienza indimenticabile.

Gli amanti della birra troveranno qui il paradiso: la Repubblica Ceca è famosa per le sue birrerie storiche e i prezzi bassissimi (una pinta spesso costa meno di 2 euro).

La vita notturna è altrettanto vivace: locali jazz, club underground e discoteche rendono le serate praghese sempre movimentate. Non mancano poi i caffè letterari e i ristoranti tipici dove assaggiare piatti tradizionali come il gulasch o i knedlíky, spendendo davvero poco. Con voli low cost dall’Italia e alloggi che partono da circa 25-30 euro a notte, Praga resta una meta perfetta per chi cerca cultura, romanticismo e divertimento senza dover spendere cifre elevate.