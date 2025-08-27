Ultimi giorni di vacanza a Roma? Questi posti nascosti sono perfetti per rilassarsi – Viagginews.com

Sei sei in vacanza a Roma non puoi perderti questi posti: scopri le mete più nascoste della Capitale per ritrovare il benessere.

La Città Eterna, con i suoi monumenti Patrimonio UNESCO, i suoi angoli incastonati nella storia e il suo fascino intramontabile, rappresenta ancora oggi una delle mete preferite da chi vuole trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento e della cultura. Ogni anno, i turisti di tutto il mondo scelgono la Capitale come meta per le proprie ferie estive.

Trascorrere un periodo di vacanza a Roma, difatti, rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo, dove poter apprezzare alcuni degli esempi più importante di arte e storia universali. Si tratta di un mix perfetto tra passato e presente, una città in cui ogni luogo parla di storia millenaria e eredità culturale senza pari.

Nonostante i punti di interesse più conosciuti, Roma offre ai suoi visitatori molteplici attrazioni meno conosciute ma ugualmente degne di nota. Tra queste, spiccano degli angoli perfetti per rilassarsi da soli o in compagnia, luoghi in cui trovare riposo dopo una lunga giornata in meno al caos cittadino.

Relax a Roma: scopri i luoghi meno conosciuti della città

Per chi ama la natura e il contatto con essa, l’Orto Botanico di Roma rappresenta la meta ideale per trascorrere alcune ore lontano dalla folla delle piazze centrali. Caratterizzato dalla presenza di alberi e piante secolari, l’orto botanico si anima ogni giorno grazie ad alcune installazioni immersivi, tunnel luminosi e luoghi magici in cui perdersi e rilassarsi. Aperto tutti i giorni, l’orto botanico prevede un biglietto di ingresso di soli 5 euro.

Nella lista e tra le opzioni gratuite, segue l’affascinante museo delle Mura a porta San Sebastiano, un luogo immerso nel tempo in cui è possibile camminare attraverso le Mura Aureliane. Si tratta di un percorso mozzafiato per conoscere la Roma meno turistica e meno affollata. Non può mancare, inoltre, il Parco Pineta Sacchetti, luogo molto apprezzato da chi vuole concedersi una sessione di allenamento in città. Entrato di diritto nella classifica dei Luoghi del FAI, questo parco può restituire la sensazione di aperta campagna e di benessere immediato.

Tra i parchi di Roma, spicca anche quello della Madonnetta, da cui poter ammirare alcuni dei tramonti più romantici sulla Città Eterna. Non può mancare, inoltre, il laghetto del Parco degli Acquedotti, utilizzati nell’antica Roma e oggi meta per chi vuole osservare il complesso funzionamento urbano dell’epoca.