Estate nella Capitale? Scopri cosa fare gratuitamente a Roma nel mese di agosto – Viagginews.com

Hai organizzato le tue vacanze estive a Roma? Ecco cosa puoi fare per divertirti gratuitamente nella Capitale.

Perla del Bel Paese e patrimonio dell’umanità, la Città Eterna attira ancora oggi i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, i quali vogliono immergersi nella sua bellezza senza tempo. Ricca di storia millenaria, il periodo estivo rappresenta uno dei momenti migliori per apprezzare le meraviglie di Roma.

Con i suoi monumenti intramontabili, la Capitale non smette di stupire e di conquistare l’attenzione del mondo. Dal celeberrimo Colosseo, fino ai Fori Imperiali, passando per il Pantheon e i Musei Vaticani, Roma può rivelarsi un’ottima meta in cui vivere un periodo di vacanze all’insegna del divertimento, della cultura e del relax.

La Città Eterna, difatti, offre numerose attrattive ideali per trascorrere un periodo di ferie in compagnia. Alcune di queste, inoltre, sono completamente gratuite e possono arricchire la propria vacanza di cultura e momenti di grande divertimento. Scopri subito tutto quello che puoi fare a Roma nel mese di agosto.

Vacanze romane? Le attrattive gratis da non perdere in agosto

Ogni prima domenica del mese, i musei statali di Roma aprono le proprie porte ai visitatori gratuitamente, offrendo un’esperienza di grande cultura senza alcun costo. Si tratta di una occasione per scoprire il patrimonio culturale della città, senza spendere un euro. Tra i musei più famosi i quali partecipano all’iniziativa, spiccano la Galleria Borghese, le Terme di Caracalla, gli scavi di Ostia e soprattutto i Musei Capitolini.

Per quanto riguarda i Musei Vaticani, invece, l’appuntamento con le visite gratuite è fissato per l’ultima domenica del mese, in cui i visitatori potranno entrare a partire dalle ore 9.00 fino alle 14.00. Per chi vuole beneficiare di una vista privilegiata e mozzafiato su Roma, il Giardino degli Aranci rappresenta una location da non perdere. Da qui, difatti, è possibile osservare la Cupola di San Pietro in tutta la sua maestosità, oltre a poter godere di una passeggiata al fresco durante le ore più torride della giornata.

Tra i monumenti visitabili gratuitamente a Roma, non possono mancare la Chiesa di Sant’Ignazio, diventata celebre per la presenza al suo interno dell’affresco di Andre Pozzo e la Fontana di Trevi, uno degli spot più iconici di Roma. Alcune mostre permanenti, inoltre, sono sempre gratuite come quella presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, dove è possibile ammirare le opere iconiche dell’arte italiana e internazionale.