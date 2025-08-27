In ritardo con i compiti delle vacanze? Niente paura, ecco i trucchi da seguire per arrivare in tempo al primo giorno di scuola – Viagginews.com

Tantissimi studenti potrebbero essersi resi conto di essere in estremo ritardo con i compiti delle vacanze, ecco come fare e rimediare in vista del primo giorno di scuola.

È ormai iniziato il conto alla rovescia in vista del primo giorno di scuola, momento che crea sempre un po’ di ansia negli studenti di tutte le età, chiamati a rimettersi sui libri e a dover rispettare orari rigidi per le lezioni. Tutti dovranno quindi prepararsi a convivere con interrogazioni e verifiche e con la preoccupazione che questi momenti possono provocare, per questo sarebbe bene arrivare pronti alla prima campanella grazie anche ai compiti delle vacanze assegnati dai docenti per “tenere in allenamento” gli allievi nel corso dei tre mesi estivi.

Troppo spesso, però, si tende a staccare la psina nel corso del periodo più caldo dell’anno, ormai stremati dai doveri, convinti di essere sempre in tempo per rimediare e portare a termine quanto previsto, anche se raramente si fa quanto preventivato. Sapere di avere a disposizione diverse settimane per farlo può portare a rinvii continui, per questo è bene capire come sia meglio agire adesso prima che sia troppo tardi.

Compiti delle vacanze ancora da finire? Ecco come fare

L’idea di fare i compiti delle vacanze con regolarità così da non ritrovarsi a rimediare al ritardo a distanza di pochi giorni dalla ripresa dalle scuole piace davvero a pochi, inutile negarlo. Spesso, infatti, sono poco costanti anche gli studenti più bravi, stremati dalle fatiche dell’anno scolastico, per questo desiderosi di staccare la spina e di non essere troppo ligi con i libri esattamente come hanno fatto nei mesi precedenti.

Agire in questo modo è però un grave errore, di cui ci si rende conto solo a ridosso, quando ci si ritrova a dover fare tutto quello che non è stato fatto prima pensando che il tempo per rimediare ci sarebbe stato, anche se poi effettivamente non c’è. Tutto questo non può che generare disperazione anche nei genitori, che hanno spesso sollecitato i figli nello svolgimento del loro dovere, ma senza risultato, per questo finiscono per doverli aiutare a rimettersi in carreggiata quando è ormai tardi.

Quello che è fatto è fatto, ma con qualche piccola accortezza si potrà evitare il peggio. Si deve inevitabilmente sedersi a un tavolo con una lista di quanto richiesto dagli insegnanti, privilegiando un luogo in cui non ci siano distrazioni, che dovrebbe essere anche silenzioso. È bene quindi non accendere radio, Tv o computer, ma sarebbe altrettanto importante spegnere il telefono, se questo dovesse suonare anche solo per una notifica ci si concentrerebbe su quello e non sulla materia oggetto di studio.

Altrettanto importante è avere una tabella di marcia e fare il possibile per rispettarla, dando una tempistica per ogni materia, così da non trascurare alcun dettaglio. Qualora non si riuscisse a fare parte di quanto previsto, è necessario riprogrammarlo, ma a quel punto altri rinvii non saranno consentiti. Non è certamente sbagliato concedersi una pausa, anzi sarebbe assolutamente doveroso farla, sia per staccare la mente, ma anche solo per fare uno spuntino, così da ricaricarsi ed essere più concentrati.

È consentito anche chiedere aiuto se ci si sente in difficoltà, sia ai genitori sia ai compagni di scuola, il confronto potrà essere utile ad apprendere meglio eventuali nozioni che faticano a restare nella memoria.