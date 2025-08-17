Non puoi accompagnare tuo figlio in aereo? Niente paura: a questa età i bambini possono andare da soli. – (viagginews.com)

C’è un imprevisto e tuo figlio minorenne stavolta deve salire da solo sull’aereo? Dopo questa età anche i bambini possono volare da soli.

Siamo abituati a vedere le famiglie con i bambini tutte insieme in aeroporto, magari con le valigie abbinate. Considerati i controlli, la grandezza degli aeroporti e i ritardi che possono presentarsi è difficile pensare di mandare un figlio minorenne da solo in aereo. Eppure l’imprevisto è dietro l’angolo e prima o poi può capitare una situazione in cui non è possibile accompagnarlo.

Pensiamo a un volo a corto raggio su territorio nazionale per raggiungere i nonni, o per tornare da una vacanza in anticipo. Non sono casi rari come si pensi ma all’ansia da genitore bisogna sommare quella legata agli aspetti pratici del volo. Vale a dire il rischio che al momento del check-in il personale non autorizzi il minorenne a passare il gate e lo blocchi in aeroporto.

La verità è che le compagnie aeree sono più elastiche di quanto si pensi relativamente a casi simili. Ci sono chiaramente dei limiti per assicurare la sicurezza dei bambini e dei ragazzi minorenni, ma l’età minima per partire da soli è più bassa di quanto si creda. Occorre naturalmente procurarsi i documenti necessari e assicurarsi che il minore sia preparato.

Qual è l’età minima per viaggiare da soli in aereo

Prima di tutto bisogna precisare che i limiti relativi all’età dei minori che prendono l’aereo cambiano a seconda del paese di partenza. Nel caso dell’Italia si può salire sull’aereo senza la presenza di un accompagnatore già a partire dai 14 anni. Occorre che siano muniti di documento d’identità o passaporto oltre che di un’autorizzazione firmata dai genitori o dai tutori.

Tale documento si può comodamente scaricare dal sito della compagna aereo con cui si viaggia. Nell’autorizzazione bisogna anche indicare le generalità di chi andrà a prendere il minore in aeroporto al momento dell’atterraggio. Anche i bambini sotto i 14 anni possono imbarcarsi senza i genitori se non hanno meno di cinque anni, ma la procedura è diversa.

In casi simili infatti le compagnie aeree mettono a disposizione un servizio di accompagnamento per i bambini in questa fascia d’età. Sta ai genitori o ai tutori prenotarlo o al bambino sarà negata l’autorizzazione a salire a bordo. In alcuni casi è possibile anche ricevere dal personale gli aggiornamenti sul decollo e l’atterraggio del volo del figlio.