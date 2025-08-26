In questa Regione sembra di essere in una spa a cielo aperto: vasche termali, torrenti smeraldo e cascate

Una Regione italiana che presenta così tante cascate e angoli naturali in cui immergersi da sembrare una spa a cielo aperto. Ecco dove andare.

C’è una regione italiana che presenta così tante cascate, piccole e di più grandi dimensioni, ristagni naturali in cui è possibile immergersi in acqua limpide, fresche e cristalline da sembrare una vera spa a cielo aperto. Si tratta della Toscana dove vasche termali, torrenti smeraldini e cascate rendono il suo entroterra unico e suggestivo in ogni stagione dell’anno.

Conosciuta soprattutto per le grandi città da Firenze a Siena passando per Pisa, la Toscana è indubbiamente una di quelle regioni che reso l’Italia e le sue bellezze artistiche famose in tutto il mondo. Come non pensare al Duomo fiorentino o alla torre pendente più famosa del mondo e poi Lucca con le sue mura antiche ma percorribili e poi Siena con la sua immensa piazza e palio annuale.

Luoghi di bellezza e cultura che attirano ogni anno migliaia di turisti, ma la Toscana è anche molto altro; non solo città ricche di bellezze ma anche paesaggi e scenari naturali mozzafiato. Luoghi che sembrano usciti da racconti fiabeschi abitati da fate e folletti e che fanno di questa regione una spa aperta a tutti.

Toscana, angoli di natura che sorprendono

Uno di questi luoghi è nel cuore della Garfagnana, si tratta della Polle di Molbacco, pozze di acqua fredda che sono un vero toccasana durante le sempre più calde estate italiane (ne avevamo parlato in maniera approfondita qui). Un vero paradiso tra canyon rocciosi e cascate rigeneranti.

Nella più nota Val D’Orcia si trovano poi i Bagni San Filippo che con la loro celebre balena bianca- una cascata calcarea bianchissima- sono ormai diventati famosi in tutto il mondo. Vasche di acqua naturale fumante che sono davvero alla portata di tutti e visitabili tutto l’anno. In inverno il contrasto con il circostante bosco innevato è davvero suggestivo.

Acque sulfuree che sgorgano a 43° e si immettono direttamente nella corrente del fiume Farma. Siamo nella provincia senese, si tratta delle Terme di Petrolio (foto in alto, ndr) un mix naturale naturale di acqua calda e fredda che rigenera e che già aveva conquistato a suo tempo i romani che le frequentavano spesso.

Infine, si resta nella provincia senese per Sentierelsa Trail, un sentiero scenografico che si staglia lungo il corso del fiume Elsa. Qui si viene conquistati dalle passerelle che attraversano cascate e pozze di acqua cristallina e smeraldina che donano refrigerio durante l’estate.