Cascate e acque cristalline: un vero e proprio tuffo in un angolo di paradiso nel Centro Italia

Nel cuore della Garfagnana in Toscana si trova una riserva naturale dov’è possibile fare il bagno in acqua cristalline, tra cascate e natura selvaggia.

Gite fuori porta di un giorno in luoghi incontaminati, lontani dalla calca delle spiagge e magari alla scoperta di luoghi nascosti mai visti prima. Una meta non può che essere la Garfagnana in Toscana dove si trovano le Polle di Malbacco. Qui la natura ha il sopravvento su tutto ed è possibile fare il bagno in acque cristalline e turchesi lasciandosi incantare dallo scroscio di una cascata.

Se si ama la natura e si vogliono esplorare luoghi incantevoli ed incontaminati che sembrano essere usciti da un racconto fiabesco allora l’Italia è uno dei paesi perfetti dove poterlo fare; gran canyon che ricordano quelli più famosi americani e poi grotte nascoste con cascate sporgenti e riserve naturali con piscine cristalline modellate dal tempo e dall’evoluzione naturale senza che l’uomo abbia mai fatto nulla.

Dei tanti luoghi del genere che si possono scovare da Nord a Sud del Bel Paese oggi scopriamo la Garfagnana, in Toscana, dove c’è un luogo magico nascosto nel verde in cui la natura regna selvaggia. Il luogo perfetto per una gita estiva che permette anche di trovare frescura nelle sue acque fresche e cristalline. Stiamo parlando della Polle di Malbacco.

Polle di Malbacco, un tesoro nascosto nel cuore della Toscana

Siamo in provincia di Lucca a pochi chilometri dalla Versilia uno dei luoghi più rinomati dell’estate italiana. Non siamo però sulla costa di sabbia bianca famosissima nel mondo ma nell’entroterra per la precisione a Malbacco, paesino che nasce ai piedi della Alpi Apuane. Qui scorre il fiume Versilia che regala panorami pazzeschi e da favola. Ed proprio lungo il suo corso che si trovano le Polle di Malbacco, delle piscine naturali tutte da scoprire.

Le polle altro non sono che delle pozze naturali che si sono create lungo il tragitto del fiume Versilia. Il periodo ideale per esplorare il luogo è proprio l’estate; l’ombra offerta dagli alberi e l’acqua fredda proveniente della sorgente che si trova a 1321 metri di altezza rendono le Polle di Malbacco un luogo ideale per trovare refrigerio nelle sempre più caldi estate italiane.

Delle diverse polle che si trovano la più famosa è pozza della Conca che si contraddistingue per la presenza della sua cascata scavata nella roccia e per le acque color smeraldo. Pozza della Conca è la piscina naturale posta più in alto rispetto al paese, per raggiungerla bisogna percorrere fino in fondo il sentiero numero 4 (su Google Maps lo trovate segnato come Sentiero Pozzo della Madonna). Per raggiungere le pozze si parte dal proprio dal paese di Malbacco seguendo le indicazioni, il percorso non è difficile ma è bene ricordarsi che si cammina su un terreno scosceso -quindi è bene partire con le scarpe da trekking-. In ogni caso anche quel poco di fatica che si può fare è ripagata all’arrivo.