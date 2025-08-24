Sei in vacanza ma non riesci a staccare? Il trucco da utilizzare per godere di questo periodo – Viagginews.com

È tutt’altro che raro essere in vacanza e non riuscire a staccare del tutto perché si è tormentati da tanti pensieri negativi. Ecco cosa fare per risolvere.

Il momento in cui si ha la possibilità di andare in vacanza viene in genere atteso con particolare frenesia, ben sapendo di poter staccare la spina e mettere da parte almeno per un periodo i doveri che fanno parte della quotidianità. Questa sensazione può essere ancora più forte se si è reduci da una fase che è stata caratterizzata da forte ansia e stress, per questo si spera di tornare con ben altro spirito. Non sempre però le intenzioni si trasformano nella realtà, a volte infatti ci si può ritrovare nella località scelta e avere uno spirito tutt’altro che buono.

Paradossalmente essere lontani da casa può rendere ancora più tormentati, soprattutto perché non si hanno i compiti giornalieri da svolgere, per questo la testa finisce per essere rivolta costantemente a tutto quello che non va. Non solo, si può temere al ritorno di trovare una situazione ben peggiore, al punto tale da avvertire anche un senso di colpa per la decisione di organizzare il viaggio. Fortunatamente può bastare adottare qualche accorgimento per stare meglio e vivere in maniera più spensierata questa esperienza.

Una vacanza ricca di pensieri: ecco come scacciarli via

Chi pensa che sia raro essere in vacanza e sentirsi tormentati dall’ansia e dalla tristezza deve ricredersi. Si tratta di una situazione più diffusa di quanto si possa credere, al punto tale da essersi guadagnata un nome dato dagli psicologi, ovvero la “out of office ansiety“. Il riferimento è all’ansia che si può avvertire quando si è lontani dal proprio posto di lavoro per qualche giorno, perché si sente il bisogno di staccare la spina e ritemprarsi fisicamente e psicologicamente.

Uno stato d’animo come questo non è così difficile da spiegare. Chi affronta questo, infatti, può essere consapevole di avere la necessità di riposare, ma allo stesso tempo può sentirsi in colpa per questo visto che in quel lasso di tempo non ha la possibilità di portare avanti i suoi doveri professionali.

Riuscire a rilassarsi nella località scelta per la vacanza può essere quindi quasi impossibile, addirittura si può arrivare a sfruttare lo smartphone (in alcuni casi anche il computer) per controllare la posta elettronica della propria casella al lavoro o prendere contatto con i colleghi per capire come stia procedendo la situazione.

A farne le spese sono certamente le persone che sono con noi, che possono sentirsi trascurate e vedono svanire il sogno di staccare davvero la spina, ma anche i diretti interessati, che non hanno mai davvero iniziato a riposare. Addirittura si può essere terrorizzati per quello che si troverà quando si farà ritorno in ufficio e pentirsi di avere preso le ferie tanto volute.

È inoltre necessario smentire un altro luogo comune, non sono le persone meno giovani (dai 45 anni in su) quelle che soffrono di questo tipo di ansia, ma soprattutto chi ha dai 40 anni in giù, secondo i risultati di una ricerca effettuata dall’Istituto di ricerca Censuswide per CamperDays. Se si vuole davvero stare meglio e poter godere del relax tanto meritato sarebbe importante non fare alcun controllo delle email lavorative, né rispondere a telefonate di colleghi, capi o clienti, almeno per qualche giorno. Ognuno di noi ha diritto ad accantonare i doveri, solo in questo modo si tornerà più forti di prima.