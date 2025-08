In Sardegna c’è un ristorante “per ricchi”: ecco la modalità particolare per raggiungerlo, non si era mai visto – Viagginews.com

Non tutti lo sanno, ma esiste un ristorante in Sardegna che può essere considerato adatto solo ai ricchi per la modalità con cui è possibile raggiungerlo, ecco perché.

Il periodo che si trascorre in vacanza può essere ritenuto ideale per concedersi qualche sfizio che in genere non è possibile togliersi nel resto dell’anno, soprattutto per problemi di tempo o perché si è lontani da quello che è possibile trovare nelle località di mare. Questo può valere soprattutto se si è scelto di andare in Sardegna, meta ogni anno di tantissimi turisti, alcuni anche provenienti dall’estero, dove può essere davvero piacevole andare al ristorante e assaporare i cibi tipici.

La scelta non manca e ce n’è davvero per tutti i gusti, è un errore credere che per soddisfare questo desiderio sia necessario sostenere un salasso. Esistono infatti locali che consentono di mangiare bene a cifre comunque accessibili, ma tra questi ce n’è uno che può essere precluso a molti, soprattutto per la particolare modalità con cui è possibile raggiungerlo.

Il ristorante “solo per ricchi” in Sardegna: dove si trova

Pensare che in Sardegna ci sia un ristorante “solo per ricchi” fa certamente pensare a un locale guidato da uno chef stellato che serve piatti prelibati difficili da trovare altrove, per questo può essere naturale prepararsi a un conto astronomico o quasi. E invece ce n’è uno che si distingue per una caratteristica decisamente differente e particolare, relativa alla modalità con cui ci si può recare sul posto.

Si tratta del ristorante La Scogliera, che si trova in un’insenatura di granito a picco sul mare a Porto Massimo, sull’isola de La Maddalena, dove si può arrivare esclusivamente con uno yacht. Una caratteristica che evidentemente non può essere così facilmente accessibile a tutti, visto che non si può pensare di affittarne uno solo per il tragitto necessario per fare una cena.

L’idea di fondarlo è venuta ad Andrea Orecchioni, uno che ha sempre sognato di lavorare nel settore e che non si è mai accontentato, per questo era quasi ovvio decidecidere di creare un’attività così particolare. Non a caso, nel suo curriculum ci sono una serie di esperienze davvero particolari, che lo hanno portato a lavorare a Montecarlo e a Casa Agnelli.

Evidentemente la clientela è composta da personaggi famosi e imprenditori, che devono avere la garanzia certamente di mangiare bene, ma allo stesso tempo di essere in un ambiente che li coccoli, al riparo dai curiosi. “Qui i famosi non temono fotografi o fan scatenati: tutti si rispettano, al massimo si rifugiano nel privé. L’unico intoppo che ricordo fu Ronaldo, appena arrivato alla Juve, assalito dai fan appena sceso dallo yacht. Servirono i bodyguard” – ha sottolineato l’imprenditore al ‘Corriere della Sera’.

View this post on Instagram A post shared by La Scogliera Restaurant (@lascogliera_restaurant)

Tutto viene gestito per soddisfare le esigenze di ognuno, per questo non ci sono preclusioni se lo si desidera nel sedersi a tavola in costume o in ciabatte, poco importa se si tratta di un locale prestigioso. Nessun problema nemmeno per il menu, in carta ci sono certamente ricette precluse a molti, come il Grand Plateau King, che consente di assaporare frutti di mare di estrema qualità a 1,500 euro, ma non ci sono problemi se si volesse qualcosa di più semplice. Chi lo desidera può quindi ordinare ad esempio uno spaghetto al pomodoro, ma mettendo in conto di non doversi aspettare un prezzo da trattoria. Non manca nemmeno un Dog menu a 120 euro, insomma difficilmente si può restare delusi, anche se per alcuni quest’esperienza è destinata a restare un sogno.