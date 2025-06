Vuoi un matrimonio come quello di Jeff Bezos? Scopri il menù scelto dal magnate per il giorno più bello

Per il suo matrimonio Jeff Bezos ha scelto un menù di grande qualità: scopri tutte le portate delle nozze più importanti dell’anno.

Sono da molti considerate le nozze dell’anno, evento glamour di grande rilevanza internazionale. Il matrimonio di Jeff Bezos, magnate di Amazon con Lauren Sanchez, ha catturando l’attenzione del mondo per la cifra da capogiro impiegata e per la lunghissima lista di celebrities presenti.

Per celebrare l’evento, i due sposi hanno scelto la città di Venezia, scenografia naturale e mozzafiato per coronare il loro sogno d’amore. Non sono mancate, inoltre, le polemiche in merito, mosse soprattutto dagli attivisti nei confronti di alcune scelte del fondatore di Amazon.

L’organizzazione delle nozze d’oro, difatti, avrebbe occupato quasi del tutto molte location importanti della città, le quali verranno chiuse al pubblico per motivi di sicurezza. In questo scenario, non può mancare la gestione del grande pranzo offerto agli ospiti, il quale presenterà alcune delle eccellenze della tradizionale culinaria italiana.

Il menù delle nozze tra Bezos e Sanchez: eccellenza e qualità italiana

Con una festa nuziale programmata per sabato 28 all’Arsenale di Venezia, nell’area delle Tese, Jeff Bezos e Lauren Sanchez chiuderanno i quattro giorni di festeggiamenti per celebrare la loro unione. L’evento finale vedrà l’arrivo di grandi nomi dello showbiz internazionale, tra cui Lady Gaga e Beyoncé, le quali potrebbero esibirsi in una performance creata ad hoc per il momento. Per realizzare il menù previsto per il giorno finale, il magnate di Amazon avrebbe scelto la maestria di Massimo Bottura, proprietario e chef dell’Osteria Francescana da tre stelle Michelin.

Secondo quanto emerso, Bottura potrebbe proporre i suoi cavalli di battaglia, quali le Cinque stagionature di Parmigiano Reggiano in Diverse Consistenze e Temperature come antipasto e il più pop The Crunchy Part of The Lasagna, come primo piatto. Non mancherà il pesce sulle tavole degli ospiti di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: Bottura potrebbe, dunque, sperimentare con le specie locali della zona.

Secondo i rumors, lo chef stellato potrebbe proporre una versione rivisitata delle Sarde in saor, tipico piatto veneziano e del Baccalà mantecato alla veneziana. Si tratta di un omaggio alla città lagunare, la quale ospita l’evento e offre i suoi luoghi iconici come scenografia mozzafiato. Non mancheranno, inoltre, le bevande tipiche come il celebre Spritz veneziano, con tanto di cicchetti e antipasti scelti.