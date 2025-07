Sai che in Sardegna puoi fare un vero e proprio safari alla scoperta della fauna selvatica del posto? Ecco dove e cosa vedrai – viagginews.com

In Safari non perderti l’esperienza del safari: è qui che puoi vedere la fauna selvatica del posto.

In Sardegna la natura selvaggia la fa da padrona con tutta la sua bellezza e biodiversità. Ecco perché è riduttivo dire che in questa regione ci siano solo belle spiagge, acque cristalline, divertimento e buona cucina. Puoi anche ammirare tutta questa natura e fare un vero e proprio safari per scoprire la fauna selvatica del posto.

Ci sono diversi luoghi suggestivi in Sardegna dove ammirare animali maestosi e vivere un’esperienza alternativa che difficilmente si dimenticherà. Ecco i posti migliori per fare un safari in questa terra.

Dove ammirare gli animali selvatici in Sardegna

Puoi avvistare gli animali più belli della Sardegna, come i fenicotteri, in varie zone della regione, anche a Cagliari in uno stagno cittadino oppure nelle saline di Molentargius e vicino alla laguna di Santa Gilla. Oppure puoi ammirare il muflone, antico antenato degli ovini, in Ogliastra, sul Monte Tonneri e sul Gennargentu e poi nel Supramonte e sul Monte Albo.

Non si possono non citare anche gli asini sardi o l’asino bianco, tipici della Sardegna, recandosi ad Asinara dove un tempo sorgeva un penitenziario di massima sicurezza. Ma sono altre le antiche specie animali che vivono in Sardegna come i cavallini selvatici dell’altopiano della Giara. Qui vivono felici in un territorio fatto di boschi rigogliosi o praterie con stagni d’acqua dolce dove si fermano a bere o a riposarsi.

Ma in Sardegna ci sono anche i grifoni, seppure sembrino animali presenti solo nelle favole. In particolare questi si possono avvistare lungo la costa che collega Bosa e Alghero. È proprio nelle falesie di questo tratto di costa che ha nidificato l’unica colonia di grifoni sopravvissuta in Italia. Infine, non si possono non citare le mucche di Siniscola: in estate, una mandria di mucche abbandona l’allevamento in campagna e si dirige verso la spiaggia di Berchìda.

È qui che si potranno avvistare mentre si godano il relax. Insomma, sono tanti gli animali che si possono ammirare in varie parti della Sardegna. Anche loro contribuiscono al fascino di questa terra ricca di natura selvaggia tutta da scoprire e sono presenti qui da anni, se non secoli, per allietare anche le giornate di chi, fortunatamente, li avvisterà in giro per la Sardegna.