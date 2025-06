L’estate è bella ma non per tutti: come combattere la tristezza e perché non si sta bene – Viagginews.com

Tanti ritengono l’estate la stagione più bella, in realtà c’è chi si sente perennamente triste in questo periodo, ecco perché questo avviene.

L’estate è ormai arrivata, tanti attendevano questo momento con trepidazione, sia perché odiano e faticano a sopportare il freddo, sia perché tendono a identificare questa fase dell’anno con le vacanze, così da potersi rilassare e ricaricare le pile dopo mesi stressanti. Ma siamo davvero sicuri che tutti la pensino in questo modo? In realtà, potrebbe verificarsi in alcune persone uno stato d’animo opposto, al punto tale da sentirsi perennemente tormentati, in parte a causa delle temperature difficili da sopportare, e iniziare un vero conto alla rovescia in vista dell’autunno.

È un errore pensare che questa situazione possa riguardare solo poche persone, si tratta di una situazione diffusa, anche se non tutti riescono a parlarne apertamente per timore di essere giudicati in maniera negativa dagli altri, come se si volesse andare controcorrente a prescindere. Riconoscere questi sintomi può essere importante, così da capire come aiutare chi si sente scoraggiato per questo.

Perché l’estate provoca tristezza? I sintomi da riconoscere

Chi da sempre ama l’estate ritiene quasi impossibile credere che questo periodo dell’anno possa non piacere, al punto tale da faticare a mettersi nei panni dell’altro per comprenderne le motivazioni. Non è però difficile capire perchè questo accada, tanti ad esempio si sentono scoraggiati e demoralizzati se non hanno la possibilità di partire anche solo per qualche giorno e staccare la spina, oltre a provare tristezza nel vedere le città che si svuotano e le serrande dei negozi abbassate. Questo stato d’animo può inoltre diventare amplificato semplicemente accendendo la Tv, osservando le immagini di persone che si trovano in vacanza e che appaiono serene e tranquille.

Non tutti hanno inoltre la possibilità di affidarsi a un amico o un parente che possa fare compagnia e diminuire la solitudine che si sente dentro e fuori. È quindi tutt’altro che casuale notare un incremento notevole delle telefonate ai cosiddetti Telefono Amico o ad altri servizi di vario genere volti a risollevare il morale. Esistono inoltre numeri che accertano in maniera evidente una crescita delle chiamate ai servizi di cartomanzia, volti a capire cosa possa accadere nel proprio futuro, con la speranza che questo possa essere migliore.

Chi vive una fase difficile, magari a causa della fine di un amore o per problemi lavorativi, finisce per essere ancora più amareggiato, come se fosse obbligatorio essere felici in estate. A questo si devono aggiungere i malesseri generati dal caldo, difficile da sopportare di giorno, ma soprattutto di notte, rendendo difficile prendere sonno e dormire con continuità, per questo ci si sveglia già stanchi e con poca voglia di fare.

È quindi naturale chiedersi se sia possibile fare qualcosa di tangibile per superare la stanchezza e la tristezza estiva. Innanzitutto sarebbe utile darsi piccoli obiettivi da raggiungere ogni giorno, così da sentirsi soddisfatti per ogni risultato ottenuto. A volte può essere utile prendersi del tempo per dedicarsi a sé e alle proprie passioni, o anche solo camminare all’aria aperta e riflettere. In alcuni casi anche mettere da parte il telefono ed evitare di soffermarsi troppo sulla felicità altrui (ma siamo sicuri sia reale?) può aiutare.