Se tocchi questa statua sarai fortunato in amore: dove si trova il portafortuna degli innamorati

Le coppie e i single che toccano questa statua si dice avranno fortuna in amore: dove si trova il portafortuna degli innamorati

San Valentino, celebrato il 14 febbraio, è universalmente riconosciuto come la festa degli innamorati. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi, affondando le radici in antiche tradizioni romane e cristiane. La leggenda più diffusa lo associa a San Valentino da Terni, un sacerdote che, sfidando gli ordini dell’imperatore Claudio II, continuò a celebrare matrimoni per i giovani innamorati in segreto. Dopo la sua morte, divenne il patrono degli innamorati e la sua festa divenne l’occasione per scambiarsi messaggi d’amore e doni simbolici come fiori e cioccolatini.

Oggi San Valentino è una celebrazione globale dell’amore in tutte le sue forme, un giorno speciale per esprimere affetto non solo verso il partner ma anche amici e familiari. La tradizione di inviare cartoline è stata sostituita dai moderni mezzi di comunicazione digitale, ma l’essenza della festività rimane immutata. Tra le tante curiosità, storie e luoghi che parlano d’amore, ce n’è una in Italia davvero speciale. Si trova in provincia di Piacenza.

Aloisa, il fantasma degli innamorati

Nel cuore dell’incantevole borgo piacentino di Grazzano Visconti, dove le strade sembrano narrare storie d’altri tempi e l’architettura medievale incanta ad ogni angolo, si cela una leggenda che ha il potere di toccare i cuori degli innamorati. Si tratta della storia di Aloisa, una statua che non è solo un’opera d’arte ma un simbolo potente dell’amore eterno.

Secondo la tradizione locale, Aloisa era una giovane donna del luogo, celebre per la sua bellezza mozzafiato e per un amore così puro e profondo da superare i confini della vita terrena. La leggenda narra che il suo amato partì per la guerra promettendole eterno amore, ma non fece mai ritorno. Inconsolabile, Aloisa morì di crepacuore e fu trasformata in statua per preservare il suo dolore e il suo amore infinito.

Oggi, questa statua è diventata meta prediletta per gli innamorati che visitano Grazzano Visconti, specialmente in occasione di San Valentino. Si dice che toccare delicatamente la mano fredda di Aloisa porti fortuna nella vita amorosa e rafforzi i legami tra le coppie. Alcuni sostengono addirittura che esprimere un desiderio davanti alla sua immagine possa farlo avverarsi se fatto con vero amore nel cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grazzano Visconti (Piacenza – Italy) (@grazzanoviscontiofficial)

Visitare Grazzano Visconti a San Valentino offre quindi non solo l’opportunità di immergersi in un ambiente storico affascinante ma anche quella di vivere un momento romantico davvero unico. Tra passeggiate mano nella mano lungo vie acciottolate illuminate da soffuse luci antiche e cene a lume di candela nei ristorantini del borgo, fermarsi ad omaggiare Aloisa può diventare il culmine emotivo di una giornata all’insegna dell’amore.

La storia di Aloisa ricorda a tutti noi quanto possa essere potente l’amore vero; quell’amore capace di superare anche la morte stessa. E quale occasione migliore del giorno dedicato agli innamorati per celebrarlo? Grazzano Visconti con la sua atmosfera magica e la sua custode silenziosa dell’amore eterno rappresenta senza dubbio una delle mete più romantiche da scoprire o riscoprire a San Valentino.