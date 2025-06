Il caldo è insopportabile e non vedi l’ora di fare una doccia? Attenzione, c’è un errore che non dovresti fare mai – Viagginews.com

Soppottare il caldo torrido può essere difficile, per questo c’è la tentazione di cercare refrigerio con una doccia, in casi simili c’è però un errore da non fare assolutamente.

Pur non essendo ancora arrivata a livello di calendario, le temperature che stiamo registrando in questo periodo in tutta Italia sono tipicamente estive, con momenti in cui il caldo può essere davvero difficile da sopportare. A rendere ancora più difficile la situazione è l’umidità, che fa percepire un numero di gradi superiore rispetto a quanto indicato dal termometro. In casi simili non può che esserci la tentazione di finire il prima possibile sotto la doccia, ritenendolo il modo migliore per trovare refrigerio.

In realtà, non sempre si riesce a ottenere l’effetto desiderato, non appena si conclude l’operazione si finisce per essere accaldati quanto prima, a meno che non si sia dotati di un condizionatore in casa. A questo punto è naturale chiedersi se si sia sbagliato qualcosa o se davvero si debba accettare la situazione passivamente, effettivamente c’è un errore che tanti tendono a fare che può essere fatale, è bene sapere di quale si tratta.

Doccia per avere sollievo dal caldo torrido? Occhio a cosa fai

Mettersi sotto la doccia quando il caldo è davvero asfissiante e porta a sudare anche solo se ci si trova seduti su un divano rappresenta una tentazione a cui è difficile resistere. Quando si avvertono queste sensazioni si sarebbe portati di utilizzare l’acqua fredda, pensando che quella calda faccia sentire più accaldati, anche se a volte la situazione migliora solo relativamente.

Questo avviene proprio perché si tratta di un comportamento non così corretto. A differenza di quanto molti possano pensare, l’acqua fredda non aiuta ad abbassare il calore del corpo, per questo se si ha bisogno di ottenere un reale sollievo bisognerebbe comunque utilizzare l’acqua calda, nonostante sul momento possa sembrare poco piacevole.

Il freddo porterebbe infatti a restringere i vasi sanguigni, azione che renderebbe impossibile ottenere il refrigerio tanto desiderato, visto che se davvero si vuole questo effetto serve avvicinare il sangue alla superficie della pelle, in modo tale che il calore possa disperdersi. Questo processo spiega perché quando si ha caldo la pelle del viso, e non solo, tende a diventare rossa.

Se si opta per la doccia fredda si può quindi avere un effetto benefico solo sul momento, non si può pensare che un getto simile possa permettere al corpo di restare fresco anche successivamente. Conclusa questa, ci si sentirebbe accaldati tanto quanto prima. Non si devono però dimenticare anche altre conseguenze positive che si possono ottenere con una doccia calda, non solo in estate ma anche nel resto dell’anno. Innanzitutto si riesce a facilitare il sonno, non a caso tanti non riescono a fare a meno di farne una poco prima di dormire. Si tratta inoltre di qualcosa che permette di rilassarsi e mettere da parte i pensieri, oltre a essere speciale per chi soffre di dolori muscolari e per avere benefici sulla circolazione sanguigna.

Qualora non si riuscisse a resistere e l’acqua calda risultasse fastidiosa, si può preferire l’acqua tiepida, pur non essendo così ideale a livello di sostenibilità.