Soffri il caldo eccessivo d’estate? Ecco le quattro mete che fanno al caso tuo – Viagginews.com

Il caldo estivo ti affligge ogni anno? In queste mete potrai vivere delle vacanze al fresco e senza stress.

Le temperature estive, spesso tanto attese da molti, possono rivelarsi un vero incubo per chi non gradisce il caldo eccessivo. L’arrivo dell’afa, difatti, trasforma spesso le città in vere e proprie fornaci in cui è impossibile trascorrere l’estate senza ricorrere al supporto dell’aria condizionata.

Per i soggetti i quali soffrono di pressione bassa o non amano le temperature torride, il sopraggiungere del periodo estivo può trasformarsi in un momento difficile, in cui ogni azione quotidiana risulta pesante e poco sostenibile.

In questi casi, la ricerca di luoghi freschi dove trascorrere le proprie vacanze, risulta essere una necessità a cui non poter rinunciare. Sono diverse le mete le quali si adattano a questa tipologia di viaggiatori e tutte, risultano essere economicamente accessibili soprattutto durante la stagione estiva.

Le mete per sfuggire al caldo estivo: scoprile tutte

Nel mondo anglosassone è nota come coolcation e riguarda sempre più persone le quali, anno dopo anno, preferiscono le mete più fresche a quelle torride e balneari. L’arrivo delle temperature più alte, difatti, non sempre risulta essere gradito e il più delle volte può rivelarsi un momento difficile da affrontare. Secondo recenti studi, circa il 51% della popolazione italiana progetta le proprie vacanze estive verso mete più fresche, dove rifugiarsi dalle temperature estreme.

Tra le mete ideali per sfoggiare al caldo estivo, spicca senza dubbio il complesso vulcanico di Sete Cidades, nelle Azzorre. Si tratta di una terra ideale per chi ama il clima mite, con temperature le quali non superano i 22 gradi in estate. Segue nella lista, la campagna scozzese, particolarmente amata anche dai reali inglesi. Qui, sulle vette più alte della Scozia, le temperature non superano di 16 gradi in agosto, restituendo ai viaggiatori un clima fresco e dei panorami mozzafiato.

Cantabria, nel nord della Spagna, invece, si adatta bene a chi vuole concedersi una giornata in spiaggia senza soffrire temperature torride. In questo vivace borgo marinaro spagnolo, difatti, le temperature non superano mai i 24 gradi in estate. Sulle sponde del mar Baltico, precisamente a Rügen, in Germania, i viaggiatori potranno godere di paesaggi fiabeschi ad una temperatura massimo di 20 gradi in estate. Si tratta di una meta particolarmente amata da chi vuole coniugare la bellezza urbanistica e storica, alle vacanze estive più divertenti.