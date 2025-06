Meteo folle, dopo il grande caldo arrivano temporali e grandinate – viagginews.com

Prima il grande caldo, temperature asfissianti a limite dell’umana sopportazione, poi la svolta improvvisa: ecco quando tornerà il maltempo con temporali e persino grandine.

L’estate non poteva cominciare in modo peggiore, da quando l’instabilità che ha accompagnato tutta la stagione primaverile è terminata c’è stato un aumento costante e per il momento inarrestabile delle temperature. Il picco massimo di questa tendenza lo raggiungeremo sabato 14 giugno, quando la colonnina di mercurio si attesterà su livelli anomali su tutta Italia.

L’arrivo dell’anticiclone Scipione, caratterizzato da un fenomeno di subsidenza che spinge l’aria ad alta quota a scendere in basso aumentando il caldo percepito, spingerà le massime fino ai 40 gradi in molte zone dell’Italia e persino oltre in Sardegna (spesso la regione più calda della nostra Penisola). Anche laddove non si raggiungeranno i 40, le temperature non saranno mai inferiori ai 36 gradi.

Ci attende dunque un weekend complesso da vivere, durante il quale sarà necessario adottare delle contromisure per evitare malori o problematiche di salute. Andare a mare può essere una soluzione, ma bisogna fare attenzione ad evitare le ore più calde per evitare anche in quel caso che il caldo eccessivo possa causare disagi e malori.

Arrivano i temporali e la grandine già lunedì 16? Cosa sappiamo sulla svolta improvvisa

Quando ci si trova di fronte a condizioni climatiche così estreme non si può far altro che pensare a quando si potrà godere di un minimo di sollievo, a quando cioè si tornerà a condizioni di normalità. Che in estate faccia caldo e che ci siano giornate anomale con temperature oltre i 40 gradi è la normalità, ma solitamente questo si verifica tra luglio e agosto.

Come più volte spiegato anche in queste pagine, simili condizioni atmosferiche possono anche costituire la base per fenomeni atmosferici altrettanto estremi ma opposti. Quando lo scudo di aria calda salta e delle correnti fredde riescono a scendere su territori dominati da masse di aria calda l’energia in gioco è altissima, dunque lo scontro termico può portare a temporali improvvisi e violenti, ma anche a grandinate.

Questo è ciò che potrebbe verificarsi a partire dalla settimana prossima. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo si potrebbe presentare sull’Italia quella che in gergo viene chiamata “Goccia Fredda” ovvero delle correnti fredde che viaggiano negli strati più alti dell’atmosfera e che a contatto con l’aria calda presente sul territorio portano a improvviso maltempo.

Tale scenario potrebbe verificarsi già a partire da lunedì 16 giugno, ma ancora non vi è la certezza. Ciò che sembra certo è che la prossima settimana ci dovrebbe essere una tregua dal grande caldo di questi giorni, qualora le correnti fredde dovessero davvero creare una breccia, potrebbero verificarsi precipitazioni anche intense su tutto il Nord Italia, ma anche sulla Toscana e sulle zone più interne di Centro e Meridione.