Non sopporto il caldo: in queste località italiane ho trovato la neve ad agosto! – viagginews.com

Le temperature raggiungeranno presto livelli record: fuggire in queste località è l’unica soluzione, avvolte dalla neve anche ad agosto.

Il caldo estivo diviene di anno in anno sempre più torrido. In molti fuggono in spiaggia, al mare oppure cercano di trincerarsi in casa con il condizionatore. La neve ad agosto sembra un sogno a occhi aperti, forse irraggiungibile. Eppure, ci sono effettivamente delle mete dove si può persino sciare in piena estate.

In Italia, in particolare, ci sono due mete che rimangono innevate anche a giugno e luglio. Altre due all’estero, nei pressi dei nostri confini. Qui potrete fuggire dall’afa delle città e rilassarvi in una paradisiaca località di montagna.

Neve ad agosto in Italia (e non solo), fuggire dal caldo estivo è possibile

In Italia:

Passo dello Stelvio (Lombardia): qui si pratica solo sci estivo, poiché durante l’inverno la strada statale 38, che porta al Passo del Bormio, è chiusa proprio a causa di un eccesso di neve. Dal Passo dello Stelvio, una funivia conduce sulla Punta degli Spiriti. Si incontrano diversi tracciati, lunghi complessivamente 20km e adatti a tutti, anche per i novellini. L’apertura delle piste è prevista per il 31 maggio, rimarranno aperte fino al 2 novembre;

Cervinia (Valle d’Aosta): potete usufruire degli impianti di Zermatt. Qui troverete circa 26,5km di piste e persino uno snowpark. Il confine con la Svizzera offre alcune delle piste più alte d’Europa, fino a 3900 di quota. Mentre quelle sul versante italiano sono chiuse, quelle elvetiche – raggiungibili con le funivie – saranno accessibili per tutto il periodo estivo, fino a settembre. Oltre allo sci, è possibile praticare attività all’aperto come il trekking, MTB, alpinismo e persino sci sul ghiaccio di Plateau Rosà.

All’estero: