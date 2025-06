Se vai in vacanza in Puglia quest’anno chiedi del famoso ‘fruttone’: resterai senza parole

La Puglia è sinonimo di mare bellissimo, spiagge incontaminate e buona cucina anche in fatto di dolci. Se vai in a Lecce prova il fruttone.

Tra le regioni verso cui noi italiano preferiamo muoverci c’è indubbiamente la Puglia; si tratta di una delle mete preferite per il turismo interno, soprattutto se parliamo di vacanze estive. Del resto come resistere a questa regione così caratteristica fatta di mare turchese e spiagge caraibiche a cui si aggiunge come ciliegine sulla torna anche una cucina spettacolare. Se la Puglia sarà vostra meta estiva segnate tra le cose da provare il fruttone, un dolce leccese davvero godurioso.

Se c’è un dolce simbolo della Puglia questo è sicuramente il pasticciotto leccese, un involucro di frolla ripieno di crema pasticcera che fa gola anche solo a vederlo. Ma di certo questo non è l’unico dolce tipico della Puglia, e anzi sempre a Lecce si prepara anche il fruttone.

Si tratta di un altro dolce tipico che nella forma ricorda un po’ il pasticciotto, ma a differenza del fratello più conosciuto questa volta l’involucro di pasta frolla nasconde un ripieno di marmellata e crema di mandorle. Insomma, una di quelle ricette tradizionali che non si possono non provare se si va in Puglia, ma che è anche semplice da ripetere a casa.

Fruttone, la ricetta tradizionale leccese

Che lo abbiate già provato o segnato per la prossima estate, il fruttone è uno di quei dolci che non si può riproporre a casa. La ricetta tradizionale, infatti, non è affatto complicata.

Ingredienti

Per la frolla:

250 gr di farina 00

100 gr di zucchero

125 gr di strutto (o burro)

1 uovo medio

Per il ripieno:

150 gr di mandorle pelate

100 gr di zucchero

mazzo cucchiaio di cannella in polvere

2 uova medie

confettura di mele cotogne qb. (va bene anche confettura di pere o amarene)

Per la copertura:

1250 gr di cioccolato fondente

25 gr di burro

Preparazione

Iniziamo dalla preparazione della frolla; in una ciotola mescoliamo la farina, lo strutto e lo zucchero fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungiamo l’uovo ed amalgamiamo velocemente. Una volta ottenuto un panetto liscio e omogeneo avvolgiamolo in pellicola e lasciamo riposare in frigo per 1 ora. Nel frattempo passiamo alla preparazione del ripieno: facciamo tostare le mandorle per 5 minuti, quindi lasciamole raffreddare. Poniamole in un mixer e riduciamole in polvere. Trasferiamo in una ciotola aggiungendo lo zucchero e la cannella. Versiamo poi i tuorli d’uovo e mescoliamo. Da parte montiamo gli albumi a neve e amalgamiamoli al restante ripieno. Assembliamo i fruttoni prima della cottura; stendiamo la pasta frolla in maniera sottile, imburriamo gli stampi dei pasticciotti e foderiamo con la frolla. Riempiamo poi con una base di marmellata (due cucchiai) e crema di mandorle. Chiudiamo con altra pasta frolla sigillando bene i bordi. A questo punto cuociamo in forno preriscaldato a 180° per circa 15-20 minuti. Sforniamo e lasciamo raffreddare. Prepariamo poi la copertura la cioccolato sciogliendo il cioccolato con il burro. Immergiamo la parte superiore del fruttone nel cioccolato e lasciamo essiccare.

Una volta rassodata la glassa al cioccolato il fruttone è pronto per essere gustato.