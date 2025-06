Stai per partire per una crociera? Attenzione, rischi la tua salute, ecco cosa non devi assolutamente fare

Chi sta per partire per uan crociera per la prima volta dovrebbe sapere quale sia il posto da cui stare lontani, la salute è a rischio.

Ognuno di noi può avere gusti differenti quando deve organizzare una vacanza, c’è chi punta sulla tradizione e sul relax e vuole andare sempre nello stesso posto o quasi, così da sapere cosa troverà, chi invece non ama qualcosa di troppo stabile e non disdegna spostarsi nel corso del periodo scelto. Cosa c’è di meglio per chi rientra in quest’ultima categoria di una crociera, che consente di vedere più di una località, ma senza nessuna fatica?

Le opzioni a disposizione per chi vuole provare per la prima volta nella vita questa esperienza non mancano di certo, addirittura chi si trova bene potrebbe farne almeno una all’anno, con la garanzia di poter vedere da vicino località davvero speciali. Prima di salire a bordo sarebbe però bene prepararsi e non agire a scatola chiusa, pur avendo a disposizione diversi comfort si possono correre non pochi rischi.

Vacanza in crociera: il posto da cui stare lontano

Chi sceglie di fare una vacanza in crociera presta ovviamente innanzitutto attenzione alle località previste nel percorso, così da sapere già prima cosa vedrà e quali siano i luoghi più interessante da vedere quando si avrà modo di scendere a terra. Altrettanto importante è quello che viene offerto dalla compagnia a cui si decide di affidarsi, in genere si punta su una che garantisca il massimo dei comfort possibili, così da vivere un’esperienza che resterà nel cuore per sempre. Certamente questo porterà a spendere di più, ma chi lo fa ritiene sia qualcosa che non capita tutti i giorni, per questo vuole togliersi almeno una volta questo sfizio.

In realtà, anche se a molti potrebbe sembrare incredibile c’è un punto da cui bisognerebbe assolutamente stare lontani nonostante ci sia la forte tentazione di provarlo più volte. Il riferimento è alle vasche idromassaggio private, quelle che spesso si trovano accanto alle suite di lusso, che potrebbero mettere a rischio fortemente la salute di chi vi si immerge.

Il motivo? Secondo quanto riscontrato dal CDC (Centers for Disease Control and Prevention) statunitense, c’è il rischio concreto di incorrere nella legionellosi, un’infezione polmonare potenzialmente grave, che si trasmette inalando piccole gocce d’acqua contaminate. A confermarlo sono state alcune recenti ricerche, basate su due recenti focolai che sono emersi proprio su due navi da crociera che sembravano essere tra le più sicure e prestigiose.

Insomma, l’idea di farsi cullare dalle acque, magari in compagnia della persona amata e vivere momenti all’insegna del romanticismo potrebbe non essere delle migliori. Riconoscere i sintomi tipici della malattia non è difficile, in genere si notano tosse, dolore al petto, febbre alta e sensazione di malessere generale, che rende complesso fare anche le azioni più semplici. Tutto questo può verificarsi proprio per le caratteristiche tipiche di queste vasche, caratterizzate da un ambiente umido e con tanti materiali organici, per questo congeniale per la diffusione dei batteri. Al contrario di quanto si possa pensare, il problema è maggiore se le vasche sono private, visto che controlli e disinfettanti potrebbero essere eseguiti meno spesso.