Le 8 cose da fare in casa assolutamente prima di partire per le vacanze – viagginews.com

L’entusiasmo per le vacanze imminenti cede di fronte allo stress… ci sono un sacco di cose da organizzare e troppi compiti da svolgere in casa prima di partire.

Al di là dell’organizzazione e della pianificazione della vacanza in sé, con la scelta non sempre facile della destinazione, la prenotazione di voli e alloggi e l’avvilente gestione del budget disponibile, è complicato anche staccare dalla vita ordinaria. Ci sono tante persone che faticano a emanciparsi mentalmente dagli obblighi connessi al lavoro o dal pensiero della casa. E così, prima di partire per le vacanze, è facile che si accumulano sempre un sacco di problemi e incombenze. Ansie e preoccupazioni che rendono non solo difficile ma anche stressante il momento della partenza.

Ecco perché è utile sapere come agire e individuare gli otto compiti fondamentali da svolgere prima di chiudere casa e partire per le vacanze. Provvedendo con la giusta attenzione a tutte queste situazioni, sarà assai più facile smarcarsi dalla paura degli imprevisti e dei problemi logistici che potrebbero rovinare l’esperienza di viaggio. Poco importa quanto durerà l’assenza. Che si tratti di un weekend lungo o di una bella vacanza vecchia maniera da quindici o più giorni, è fondamentale preparare la casa prima di chiudersela alle spalle.

E sono appunto otto le cose da fare assolutamente. Ovviamente, non bisogna ridursi all’ultimo minuto. Alcune di queste attività vanno svolte con largo anticipo. Dunque, sarebbe il caso di cominciare ad agire almeno tre giorni prima della partenza. Chi vuol darsi un tono parla di checklist. I meno fanatici badano al sodo e parlano di messa in ordine della casa. Da dove cominciare?

Bisogna partire sempre da un controllo del frigorifero e della dispensa. Più precisamente, bisogna consumare tutti gli alimenti freschi e in scadenza, per evitare sprechi e cattivi odori. Al contempo è utile assicurarsi di conservare qualcosa di appetibile per il giorno del tuo ritorno, quando magari non si avrà modo o tempo di fare la spesa. Il secondo compito è fare il bucato. Meglio non lasciare i vestiti sporchi accatastati nella cesta. Al ritorno le valigie saranno verosimilmente piene di panni da lavare e potrebbe essere avvilente dover pensare a troppe lavatrici quando si sta già affrontando l’abbattimento per la fine della vacanza e il ritorno alla triste realtà di tutti i giorni. Meglio lasciare tutto in ordine e garantirsi ricambi pronti.

Le otto cose da fare in casa prima di partire per le vacanze: la checklist

Con qualche giorno d’anticipo sarà poi importante svuotare la posta e pagare le bollette in scadenza. La logica è sempre la stessa, quella di evitarsi sgraditi problemi al ritorno. Saldare tutti i sospesi prima di lasciare casa e partire è una strategia utile per poter affrontare un viaggio a cuor più leggero. A questo punto si passa ai compiti che possono essere svolti anche nelle ultime ore utili.

Uno degli impegni più delicati è quello di organizzare la cura delle piante. Dopo essersi assicurati che il terreno sia ben idratato, è sempre meglio spostare i vasi in un angolo ombreggiato per ridurre l’evaporazione dell’acqua. L’ideale sarebbe poter usare sistemi di irrigazione automatica. Se non si vuol spendere si possono sfruttare coni di irrigazione, bottiglie rovesciate con un foro nel tappo o altri sistemi a goccia fai-da-te. Alla peggio, si potrà chiedere a un parente, un amico o un vicino di annaffiarle.

Non bisogna dimenticare di buttare la spazzatura. Ciò significa portare via tutti i rifiuti, anche la plastica, la carta e il vetro. A questo punto tocca chiudere gas, acqua ed elettricità. E se non è possibile staccare le utenze, bisognerà comunque chiudere il rubinetto centrale dell’acqua e il gas. Ciò è indispensabile per prevenire possibili e pericolose perdite. Non bisogna di dimenticare di scollegare gli elettrodomestici. Il pc, il modem e la tv vanno scollegati sia per evitare consumi inutili che danni in caso di temporali. Il frigo, invece, va lasciato acceso.

L’ultimo compito è quello di chiudere bene porte e finestre e assicurarsi che sia tutto sia ben serrato per evitare intrusioni. Per non dover affrontare la puzza di chiuso si può lasciare una finestra vasistas aperta o qualche spiraglio, in modo da far circolare l’aria. Ah, se c’è un antifurto, non scordatevi di attivarlo, se no che ce l’avete a fare?