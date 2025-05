Stanchezza da inizio estate? Mangia questi alimenti per recuperare subito le energie – Viagginews.com

L’inizio dell’estate porta anche una strana stanchezza? Con questi alimenti è possibile combattere la sensazione e riacquisire energia.

L’arrivo della bella stagione, del caldo e delle prime settimane estive, può trasformarsi in un vero incubo per chi soffre della tipica spossatezza legata al periodo. In questo momento di transizione, con l’aumento delle temperature, l’organismo mette in atto alcune strategie essenziali per mantenere una termoregolazione naturale.

Di fronte ad un aumento delle temperature esterne, i vasi sanguigni tendono a dilatarsi per permettere una maggiore dispersione del calore interno, riducendo di conseguenza la pressione arteriosa. Questo meccanismo fisiologico, tuttavia, rappresenta spesso l’origine della tipica spossatezza di inizio estate sperimentata da molti soggetti ogni anno.

Per aiutare l’organismo in questo particolare momento dell’anno, è fondamentale ricorrere all’assunzione di alcune vitamine e sali minerali naturalmente presenti in alcuni cibi. Questi alimenti, essenziali per la salute del corpo, non dovranno mai mancare sulla tavola di chi ha bisogno di recuperare energie.

Recupera le energie e combatti il caldo con questi cibi

Per combattere la stanchezza estiva, una delle prime regole richiede la consumazione di almeno due litri di acqua al giorno, essenziali per la corretta idratazione del corpo. Una delle cause più frequenti della stanchezza estiva, difatti, è la disidratazione, aspetto spesso sottovalutato in questo periodo dell’anno. Oltre all’assunzione del giusto quantitativo di acqua, è fondamentale ricorrere alla consumazione di alcuni cibi ideali per combattere la spossatezza estiva e fare il pieno di energie.

Tra questi, spicca l’anguria, ricca di acqua e di zuccheri semplici ideali per restituire un boost di energia. Gli alti livelli di vitamina C, magnesio e potassio, inoltre, rendono l’anguria l’alimento ideale per combattere il caldo estivo. Nella lista non mancano nemmeno i cetrioli, ricchissimi di fosforo, acqua e minerali ideali per mantenere attivo l’organismo anche nei momenti di caldo. Perfetti per uno snack veloce o come insalata, i cetrioli presentano pochissime calorie e sono l’alimento ideale anche per chi vuole perdere peso.

Tra i cibi energizzanti, non possono mancare le mandorle, ideali per uno spuntino durante le giornate più calde dell’anno. Una porzione di mandorle, difatti, è in grado di apportare un mix di minerali utili per combattere la stanchezza tra cui il selenio, il fosforo, il calcio e il potassio. Non solo, le mandorle sono fonte di triptofano e acidi grassi essenziali, i quali partecipano alla produzione di serotonina, ormone coinvolto nella regolazione dell’energia.