Sulla mia tavola questa salsina non può mancare mai: io lo Tzatziki lo preparo in casa ed è perfetta per pranzo e cena

Come preparare in casa un perfetto Tzatziki seguendo la ricetta originale: così buono, che sembrerà subito di essere in Grecia.

Girare il mondo ed esplorare nuovi luoghi non vuol dire solo andare alla scoperta delle spiagge più belle e di posti incontaminati. Non è solo immergersi nella storia e nella cultura locale, ma vuol dire anche andare alla ricerca dei loro sapori e dei piatti tipici locali, che in alcuni casi hanno fatto davvero la storia. Per chi ama la Grecia, ad esempio, andare lì e non provare lo tzatziki è assolutamente impossibile.

Lo tzatziki è una salsa tradizionale della cucina greca. Noto a tutti per il suo sapore forte e deciso, lo tzatziki è principalmente a base di yogurt, cetrioli grattugiati, aglio, olio d’oliva, aceto o succo di limone e spezie come l’aneto o la menta. Si tratta di una salsa di accompagnamento, perfetta per condire carne, pesce, panini e anche insalate.

Tzatziki, come preparalo in casa con la ricetta originale

Grazie al suo sapore fresco, lo tzatziki è perfetto proprio per dare un tocco in più ai tipici piatti estivi. In commercio si può trovare già pronto all’uso, ma vista l’estrema facilità nel preparalo si potrà anche fare in casa, avendo così la certezza di utilizzare ingredienti sani e genuini. Vediamo quindi nel dettaglio ingredienti e procedimento per preparare in casa un perfetto tzatziki.

Ingredienti per 4 persone:

400 g di yogurt greco

1 cetriolo

2 spicchi d’aglio

20 g di olio extravergine d’oliva

10 g di aceto di vino bianco

Sale

Procedimento:

Per prima cosa prendere il cetriolo e dopo averlo lavato con cura, eliminare i semi laddove presenti A questo punto munirsi di una grattugia a fori larghi e grattugiare il cetriolo senza però togliere la buccia Mettere il cetriolo ottenuto all’interno di un colino a maglie strette e lasciare che perda tutta l’acqua di vegetazione per almeno un’ora Passato il tempo necessari, prendere gli spicchi d’aglio e dopo averlo spellati, eliminare l’anima interna Mettere tutti gli spicchi d’aglio insieme e schiacciarli con un coltello fini quando non si otterrà una sorta di crema A questo punto prendere una ciotola e mettere al suo interno lo yogurt Regolare di sale e aggiungere alternando olio e aceto Mescolare con cura per far amalgamare tutti gli ingredienti Ora non resta che strizzare ancora una volta il cetriolo ed unirlo alla salda di yogurt Aggiungere ora la crema di aglio e mescolare ancora una volta Fatto questo, non resta che lasciare riposare il tutto per 2-3 ore in frigo per permettere ai sapori di fondersi bene tra loro.

Ed ecco che lo tzatziki è pronto per essere servito e gustato in tutta la sua naturale freschezza.