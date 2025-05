2 giugno alle terme in Toscana: non puoi perderti questo ristorante che fa solo cucina casereccia – viagginews.com

Un resort con terme esclusive, perfetto per chi è alla ricerca di relax e benessere e di un’immersione nella bellezza della Toscana.

Le terme toscane sono da sempre note per le loro acque ricche di minerali con proprietà curative e rilassanti. Un bagno solo permette di alleviare lo stress mentale e le tensioni muscolari. Inoltre, sono molti i resort della Regione che godono di una posizione geografica invidiabile: strutture inserite in scenari indimenticabili: fra colline, antichi vigneti e borghi medievali.

Per il 2 giugno, potrebbe essere interessante sfruttare una promozione che permette di visitare uno dei resort più suggestivi della Regione Toscana, con terme sotterranee, ubicate in una grotta. Il posto perfetto per dedicarsi a dei trattamenti termali, ma non solo. Dopo i bagni rigeneranti, la struttura permette ai visitatori anche di gustare piatti tradizionali e casarecci della cucina toscana: prodotti locali e vini eccezionali.

Ci troviamo a Monsummano Terme, a pochissima distanza da Montecatini (in auto ci vogliono poco più di una decina di minuti). La location da visitare è la Grotta Giusti Thermal Spa Resort 5 stelle, un’elegante e affascinante meta per chi cerca un rifugio dallo stress della città. La grotta termale, duecento metri al di sotto della struttura, è una cavità scoperta nell’Ottocento e suddivisa in tre aree denominate Inferno, Purgatorio e Paradiso. O meglio: Paradiso, Purgatorio e Paradiso, dato che il percorso prevede delle temperature che crescono gradualmente.

Soggiorno nelle terme di Grotta Giusti: esperienza indimenticabile in Toscana

Non c’è bisogno di dilungarsi sulla qualità delle acque termali toscane. Nella Grotta Giusti, le acque ricche di minerali e riscaldate naturalmente riescono a dar forma a un’esperienza di sauna al cento per cento naturale, perfetta per purificare corpo e spirito e per rilassarsi.

Il resort offre aree attrezzate per lo yoga, dove maestri sono pronti a guidare gli ospiti in sessioni guidate di rilassamento e meditazione. Anche la semplice visita alla grotta, con il suo lago sotterraneo, può essere giudicata come un’esperienza eccezionale. E poi c’è il ristorante, orgogliosamente lontano dai canoni dei cinque stelle. Il resort offre camere di grande stile e immensa qualità, ma a tavola domina la cultura povera, quella contadina e genuina.

Un soggiorno di una notte (in due) dal primo al 2 giugno costa dai 167 euro a persona: questa è la promozione da non perdere per la festa della Repubblica. Gli ospiti potranno godere delle acque termali, di trattamenti di crioterapia, mangiare nel bellissimo ristorante e vivere a stretto contatto con la natura.