Viaggi in aereo, tutto sta per cambiare: la procedura sarà più semplice, i passeggeri apprezzeranno – Viagginews.com

La procedura da seguire durante i viaggi in aereo a breve sarà più semplice, a tutto vantaggio dei passeggeri, ma siamo sicuri sia così positiva?

Fare viaggi in aereo per molti può essere un vero piacere, specialmente se questo avviene in vista di una vacanza che si è attesa per tanto tempo. E’ però raro trovare qualcuno che ami la trafila a cui ci si deve sottoporre prima di imbarcarsi, che prevede di dover essere in aeroporto diverso tempo prima (a volte anche all’alba per un volo che parte di mattina) per sottoporsi a controlli che possono diventare snervanti per avere la garanzia di non avere con sé niente di irregolare in valigia, anche se tra questi possono rientrare oggetti apparentemente “normali”.

L’idea che questa situazione possa cambiare non può che rappresentare un sospiro di sollievo per i passeggeri, che vorrebbero qualcosa di decisamente più snello e veloce. Fino ad ora si è spesso parlat di una possibile novità a riguardo, che non è però mai avvenuta in realtà, finalmente però la svolta potrebbe essere davvero vicina.

Come può cambiare la procedura per i viaggi in aereo

Non avere la necessità di presentarsi ore prima in aereoporto prima dei viaggi in aereo e subire controlli meno estenuanti può rappresentare un passo avanti per tutti, in modo particolare per chi usa spesso questo mezzo di trasporto. A breve questo potrebbe essere davvero possibile, secondo l’idea a cui sta lavorando l‘ICAO, l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile dell’ONU, che sta pensando di dire addio a carte di imbarco e documenti vari, per sostituirli con pass digitali e riconoscimento biometrico.

Tutto diventerà più snello e veloce: si potrà avere un pass digitale sullo smartphone, da mostrare prima dell’imbarco, dove sarà possibile visualizzare tutte le informazioni necessarie. Qualora dovessero esserci cambi di gate o di orario, l’aggiornamento sarà automatico, in modo tale da non rendere necessaria alcuna modifica da parte dell’utente. Le novità potrebbero non essere però finite qui, non è escluso infatti si possa arrivare all‘eliminazione definitiva di un momento che genera sempre non poca scocciatura, quello del check in.

Al posto delle verifiche di rito, infatti, si dovrebbe arrivare a sfruttare il riconoscimento facciale, che eliminerà ogni tipo di dubbio sull’identità. Anche questo aspetto potrà essere salvato sullo smartphone, dispositivo da cui ormai nessuno si separa, senza il rischio di dimenticare i vari documenti, cosa che potrebbe sempre avvenire con il cartaceo.

Se il progetto andasse a buon fine, non si tratterebbe comunque di qualcosa di immediato, ma che dovrebbe diventare operativo entro al massimo tre anni. I benefici per i passeggeri che fanno spesso viaggi in aereo sono quindi evidenti, anche se c’è chi pensa che possano esserci problemi da non sottovalutare relativi alla privacy. Già da ora alcuni esperimenti simili sono in atto in alcuni degli aeroporti più importanti, come è il caso di diverse compagnie aeree attive negli Stati Uniti, a cui si aggiunge la volontà di garantire il riconoscimento biometrico ai passeggeri negli aeroporti di Hong Kong, Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Indira Gandhi International a Delhi, Londra Heathrow e Parigi Charles de Gaulle, ma sono ancora diversi gli aspetti da prendere in considerazione per far sì che tutto possa avvenire in maniera del tutto trasparente.

Amadeus, azienda leader nei servizi tecnologici per il trasporto aereo, sostiene comunque che i dati raccolti possano essere eliminati entro al massimo 15 secondi, così da evitare una sorta di catalogazione delle persone. Ancora oggi però sono stati riscontrati diversi errori, oltre alla possibilità di subire attacchi informatici, per questo sarà necessario lavorare con precisione se si vuole che tutto sia davvero efficace.