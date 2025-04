10 aeroporti da evitare, sono quelli in cui i ritardi sono più frequenti: meglio andare altrove

Ci sono alcuni aeroporti che sono assolutamente da evitare, dal momento che i ritardi nei voli sono molto più frequenti che altrove. Andiamo a vedere quali sono anche in vista dei prossimi viaggi da fare.

Nel momento in cui si viaggia, la principale preoccupazione riguarda sicuramente il volo. Sia per un discorso, in alcuni casi, di ansia legata al passare tanto tempo così tanto in alto, tra le nuvole e più su, verrebbe da dire. Sia per i ritardi che di tanto in tanto capitano e che potrebbero causare delle conseguenze non di poco conto. Come la perdita di coincidenze. Aeree ma anche di navi o treni. Insomma, nel momento in cui si incastra tutto la puntualità è un elemento di cui non si può in nessun modo fare a meno.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, ci teniamo a sottolineare che ci sono alcuni aeroporti in cui i ritardi sono più frequenti che altrove. Da una indagine approfondita condotta da Northner e basata sui dati forniti da Aviation Intelligence Portal nel periodo che va dal 2020 al 2025, sono emersi i nomi delle dieci stazioni aeroportuali a cui prestare particolare attenzione in relazione ai ritardi. Andiamo dunque a vedere che cosa c’è da sapere da questo punto di vista in vista della prossima estate.

Gli aeroporti più “ritardatari”: presente anche l’Italia

I ritardi presi in considerazione sono quelli antecedenti alla partenza. A guidare questa classifica poco onorevole c’è quello di Lussemburgo, con una media nel 2023 di 48,8 minuti. Enorme il divario con gli altri. Basti pensare che subito dopo troviamo l’aeroporto di Napoli, in cui mediamente gli aerei decollano con un ritardo di 27,5 minuti. Numeri di poco più bassi anche per quello di Casablanca, di Torino e, sorpresa, anche per uno degli scali più importanti del centro Europa, vale a dire quello di Milano Malpensa, con 22,6 minuti di ritardo medio.

Gli altri cinque aeroporti che vanno a chiudere questa classifica sono i seguenti. Partiamo da Amsterdam Schipol (22,6 minuti) e da Marrakech Menara, punto di riferimento per tutta l’area del Nord Africa. A seguire c’è lo scalo di Norimberga tra gli aeroporti meno efficaci in termini di puntualità, per così dire, quello di Birmingham, con una media di 19 minuti di ritardo, e per concludere quello di Budapest, con il numero di passeggeri che in questo caso condiziona il tutto in relazione alle dimensioni della struttura.

Si tratta di elementi, questi, da tenere assolutamente in considerazione in vista del prossimo viaggio per evitare delle beffe o comunque per partire avendo un maggior grado di consapevolezza dei rischi da questo punto di vista.