Previsioni Meteo, finalmente l’anticiclone: ecco quando arriveranno sole e tepore – viagginews.com

Il forte maltempo vissuto nei giorni scorsi ha portato tantissimi italiani ad essere stanchi e provati dal maltempo, quando si potrà godere di una fase di bel tempo stabile?

In queste settimane le perturbazioni hanno avuto spesso la meglio sull’alta pressione, il che si è tradotto in giornate nuvolose e ventose nei migliori dei casi e in piogge torrenziali e alluvioni in quelli peggiori. Fino a ieri su buona parte dell’Italia il maltempo ha avuto la meglio, mentre oggi una rimonta anticiclonica ha portato ad una parentesi di bel tempo un po’ ovunque.

Il problema è che questa parentesi non durerà a lungo e già a partire dalla domenica di Pasqua il maltempo tornerà a fare la voce grossa sul Nord Italia. Le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente nei giorni a seguire con l’arrivo dell’instabilità in gran parte del nostro Paese.

Non sarà “salvo” nemmeno il 25 aprile, giorno in cui l’instabilità meteo porterà ulteriori piogge sull’Italia. Data la situazione e le previsioni riguardanti i prossimi giorni, molti si chiedono quando finirà questa tendenza e quando finalmente ci sarà la possibilità di godere di un periodo di sole e tepore che duri più di un paio di giorni.

La rivincita dell’anticiclone: ecco quando potremo godere di settimane calde e soleggiate

Se siete stanchi dell’aspetto capriccioso della primavera, non fatevi abbattere troppo, poiché non bisognerà attendere tanto prima che questa stagione di passaggio tra l’inverno e l’estate mostri anche il suo lato piacevole. Stando alle previsioni degli esperti, il fatto che il Final Warming abbia anticipato quest’anno, significa che anche il caldo dovrebbe giungere prima del previsto.

Gli effetti “positivi” sul clima legati alla fine anticipata dell’inverno si avvertiranno a cavallo tra aprile e maggio con l’inizio di una lunga fase stabile che dovrebbe coincidere con il primo maggio. Grazie al ritorno dell’anticiclone, il quale dovrebbe cominciare a dominare sull’Europa Occidentale per poi stabilirsi su Mediterraneo, inizierà un periodo di tempo soleggiato e temperature miti.

Le temperature massime in media si aggireranno sui 22° con punte fino a 30° al Sud Italia e sulle Isole Maggiori. Questa fase di tempo mite dovrebbe durare almeno fino alla metà di maggio, mentre la seconda parte del mese potrebbe essere interessata dal ritorno di qualche perturbazione.

Chiaramente, trattandosi di previsioni a medio-lungo termine, è possibile che vi siano dei cambiamenti in corso d’opera e che la stabilità possa essere incrinata almeno in parte nella seconda settimana di maggio.