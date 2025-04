Andiamo direttamente in Austria con questa gustosa crostata per colazione: la ricetta originale per la famosa Linzer Torte

Come preparare in casa una squisita Linzer Torte proprio come la fanno in Austria: così buona che tutti vorranno sapere la ricetta.

La Linzer Torte è uno dei dolci più antichi del mondo. Le sue origini sono antichissimi e si suppone che risalgono all’incirca al 1600. Prende il nome dalla città austriaca di Linz, situata lungo il Danubio ed è particolarmente diffusa in Austria, Germania e Ungheria, ma ciò non vuol dire che sia conosciuta ed apprezzata in altre parti del mondo.

Una delle caratteristiche principali della Linzer Torte è proprio data dalla presenza di un guscio di pasta frolla profumata alla cannella e chiodi di garofano, fatta con mandorle e nocciole, al cui interno andrà messa una confettura di ribes rosso e lamponi. Una torta che già solo a vederla mette l’acquolina in bocca e vista la sua eleganza viene in genere preparata in vista di ricorrenze come il Natale.

Linzer Torte come prepararla in casa seguendo la ricetta originale

Preparare in casa la Linzer Torte non è affatto complicato, tuttavia i passaggi indicati dovranno essere seguiti alla lettera per ottenere un risultato identico alla versione originale. Vediamo quindi quali sono ingredienti e procedimento da seguire per portare in tavola una profumatissima Linzer Torte.

Ingredienti per uno stampo da 24 centimetri:

300 g di farina 00

250 g di farina di nocciole

250 g di burro

200 g di zucchero

2 uova (circa 110 grammi)

Mezzo limone

1 baccello di vaniglia

10 g di cacao amaro in polvere

10 g di brandy

1 pizzico di chiodi di garofano macinati

1 cucchiaino di cannella in polvere

3 g di lievito per dolci in polvere

1 pizzico di sale fino

Per la confettura:

300 g di confettura di lamponi

Mandorle a scaglie

Zucchero a velo

Procedimento:

Prendere una ciotola e mettere al suo interno il burro morbido, lo zucchero e il sale e iniziare a lavorare con le fruste elettriche per un paio di minuti Unire le uova e continuare a lavorare con le fruste fin quando non saranno state completamente assorbite Aggiungere al composto ottenuto tutte le spezie, la buccia grattugiata del limone e la polpa del baccello di vaniglia Continuare sempre a montare il tutto con le fruste e unire lentamente le farine Poi alla stessa maniera aggiungere anche il cacao, il brandy e il lievito e montare fin quando non si otterrà un composto denso ma cremoso Trasferire il composto ottenuto in una sac-à-poche con bocchetta da 15 mm A questo punto prendere lo stampo e aiutandosi con la sac-à-poche creare dei cerchi concentrici iniziando dall’esterno della base dello stampo fino ad arrivare al centro Ora farcire la base con la confettura Con l’impasto avanzato creare la classica griglia da crostata Infine, realizzare il bordo utilizzando sempre l’impasto rimasto Aggiungere le lamelle di mandorle lungo tutto il bordo Infornare la Linzer Torte in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 55 minuti

Una volta che la torta sarà cotta, sfornarla e lasciarla raffreddare completamente prima di estrarla dallo stampo. Una volta trasferita su un piatto da portata, cospargere con zucchero a velo.