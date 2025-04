Non commettere l’errore di buttare i vecchi elettrodomestici non funzionanti: puoi recuperarli e risparmiare molti soldi

Buttare i vecchi elettrodomestici è una pessima idea. Si potrebbero trasformare dandogli una seconda vita. Vediamo come.

Quando un elettrodomestico non funziona più è un duro colpo. Significherà spendere molti soldi per acquistarne uno nuovo e in più si avrà l’onere di smaltire correttamente quello vecchio. Facile con un microonde, più complesso con un frigorifero o una lavastoviglie.

Potremmo mai tornare ad una vita senza elettrodomestici? Domanda retorica perché una volta abituati agli agi difficilmente se ne farebbe a meno soprattutto quando questi agi permettono di risparmiare tempo e fatica. In ogni casa c’è il frigorifero, il forno, la lavastoviglie e la lavatrice. Di gran moda anche l’asciugatrice, utilissima per chi vive in una casa senza spazi esterni o in una zona molto piovosa e umida. Poi ci sono anche i piccoli elettrodomestici come il microonde, l’aspirapolvere, la planetaria, il tostapane, l’asciugacapelli, il ferro da stiro.

Una lunga lista di apparecchiature elettriche di piccole o grandi dimensioni usate a scopo domestico. Una vera e propria disdetta se si dovessero rompere uno o due apparecchi in contemporanea. Significherebbe dover uscire molti soldi, una spesa extra non preventivata. Purtroppo oggigiorno una vita lunga non è prerogativa dei nuovi elettrodomestici. Sembra che la tecnologia sempre più avanzata ne riduca la durata (strategia dei produttori?). Qui arriva l’ingegno e la possibilità di riciclo sostenibile.

Come riciclare i vecchi elettrodomestici in modo creativo

Smaltire gli elettrodomestici in modo improprio è sbagliato e illegale. Molto meglio sfruttare il riciclo sostenibile per dare una seconda vita agli apparecchi invece che buttarli portandoli all’isola ecologica. Basta considerare un elettrodomestico non funzionante solo un ingombro del quale liberarsi, usate la creatività e immaginate un altro modo per sfruttarlo.

Prendete un microonde o un vecchio forno, potreste rimuove le parti elettroniche interne e aggiungere dei ripiani per usare l’apparecchio come un contenitore in cui conservare pentole o utensile da cucina oppure ricettari. Un frigorifero da incasso potrebbe diventare un piccolo ripostiglio in cui riporre scopa e paletta, detersivi e prodotti per la casa semplicemente eliminando qualche ripiano. Oppure se libero potrebbe essere messo in garage per riporre attrezzi da lavoro e altri oggetti.

E la lavatrice? Immaginate il cestello diventare una lampada con divertenti giochi di luci, perfetta per una casa in stile industrial contemporanea e originale. Insomma, prima di buttare l’elettrodomestico fermatevi un attimo a pensare. Scomponetelo, guardatelo sotto altro aspetto e usate la creatività per trovare una nuova collocazione in casa.