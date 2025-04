Previsioni meteo, rapido impulso artico cambia tutto: torna l’inverno – viagginews.com

L’arrivo dell’anticiclone a metà settimana non sarà risolutivo per l’instabilità che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni di marzo, poco dopo infatti un rapido impulso artico influenzerà il clima sulla penisola.

Come sicuramente avrete avuto modo di constatare voi stessi, l’inizio settimana è stato contrassegnato dalla discesa di correnti fredde in grado di riportare in basso le temperature che si erano attestate su livelli in media con la stagione e soprattutto una nuova ondata di precipitazioni su gran parte dell’Italia.

L’effetto di queste correnti scandinave sul nostro territorio sarà pienamente avvertibile anche martedì 1 aprile, giorno in cui le temperature scenderanno ulteriormente, specialmente nelle regioni del Centro-Sud dove il maltempo sarà diffuso e ci sarà la possibilità di temporali e anche di nubifragi, nonché quella di nevicate ad alta quota.

Mercoledì 2 aprile ci sarà finalmente la prima svolta su tutto il territorio. Se fino ad ora infatti l’Italia è stata divisa quasi a metà tra bel tempo e precipitazioni, il secondo giorno del mese regalerà finalmente bel tempo ovunque grazie all’arrivo dell’anticiclone africano la cui forza riuscirà a mandare via le perturbazioni di questo periodo.

Il ritorno del freddo arriverà prima del previsto

La stabilità ed il bel tempo dovrebbero continuare almeno fino a venerdì 4 aprile, garantendo alla popolazione di vivere giornate soleggiate e con temperature che dovrebbero arrivare a superare le medie stagionali di 1.5°-2.5°. Tuttavia quella che sembrerà l’inizio di una fase di tempo bello sarà solamente una parentesi di pochi giorni.

Già a partire da sabato 5 aprile le correnti artiche provenienti dalla Scandinavia torneranno a minare la stabilità così faticosamente conquistata, portando tempo instabile sulle regioni del Nord Italia. Sebbene al momento non è possibile stabilire con certezza quale sarà l’influenza di queste correnti artiche e come reggerà l’afflusso anticiclonico all’arrivo delle nuove perturbazioni, già da adesso non è possibile escludere che vi sia un ritorno del freddo.

I quadri sinottici attuali suggeriscono infatti che tra il 7 e l’8 aprile potrebbe esserci un nuovo abbassamento delle temperature su tutto il territorio nazionale. La forza delle perturbazioni, tuttavia, non dovrebbe essere tale da causare strascichi persistenti e dunque superati quei due giorni è plausibile che l’anticiclone possa tornare a svolgere il proprio compito riportando nuovamente il sereno.

In generale le previsioni sul mese di aprile indicano che ci sarà prevalentemente bel tempo, con giornate isolate in cui questa tendenza sarà modificata dall’arrivo di impulsi freddi dal Nord Europa.