UPAS svolta inaspettata: la coppia si dice addio, ma c’è un retroscena inquietante

Le prossime puntate di UPAS vedranno al centro dell’attenzione una delle coppie della soap; i due si separeranno, mentre le gemelle Cirillo andranno a Torino.

Nei prossimi episodi della soap napoletana le attenzioni saranno particolarmente concentrate su Clara ed Eduardo. La donna deciderà di compiere un passo decisivo per la loro relazione e il ritorno a Napoli dell’uomo non sarà semplice.

Dopo mesi di assenza Clara farà ritorno a Napoli insieme ai suoi due bambini. Si presenterà alla porta di Rosa chiedendole aiuto; fin da subito la donna apparirà provata e Rosa, pur essendo felice di vederla, non potrà non natare l’assenza di Eduardo e chiederle quindi cosa stia succedendo tra i due.

Le anticipazioni degli episodi di Un Posto al sole non rivelano per quale motivo Clara sia tornata in città, di sicuro però si sa che lo ha fatto proprio per stare lontana dal compagno. Eppure quando sono andati via i due erano molto felici, che sarà successo nel frattempo?

UPAS, anche Eduardo torna a Napoli mentre le sorelle Cirillo partono per la trasferta torinese

Si scoprirà cosa sia successo tra Clara ed Eduardo, anche perché l’uomo tornerà a Napoli con l’obiettivo proprio di riconquistare la sua amata. Non si sa però se riuscirà nell’impresa.

Intanto Damiano, dopo aver proposto la convivenza Viola, dovrà affrontare le incertezze della sua compagna. L’uomo capirà che dietro il temporeggiare della donna c’è un forte disagio e cercherà di approfondire la questione; dal punto di vista lavorativo, invece, il poliziotto dovrà affrontare il suo superiore Grillo che non perde occasione di provocarlo.

L’altra importante novità degli episodi in onda dal 7 all’11 Aprile è che il set della soap partenopea si sposterà per qualche scena anche a Torino. Le gemelle Cirillo andranno nel capoluogo piemontese. A Napoli resta un Niko sconfortato che però sarà spronato da Renato a riconquistare Manuela. Il giovane, quindi, decide di partire anche lui.

Una notizia sconvolge arriva dagli USA e metterà Marina di fronte una decisione cruciale. Non si hanno dettagli specifici ma potrebbe riguarda la collaborazione imprenditoriale con Gagliotti. Infine Mariella deciderà di uscire nuovamente con Mimmo, mentre Guido e Cotugno dovranno occuparsi di Lollo e avranno il loro bel da fare, soprattutto con Cotugno che si mostrerà particolarmente impacciato.