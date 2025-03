Lo sai che pulire bene il bagno può renderti felice? Ecco come fare secondo il Feng Shui – viagginews.com

Pulire il bagno è una faccenda necessaria per rendere questa stanza salubre e igienica. Se si fa seguendo le regole del Feng Shui può anche rendere molto felici. Ecco perché.

Fra le faccende domestiche da svolgere regolarmente in casa c’è anche la pulizia del bagno. Questa è una stanza molto importante di casa e anche molto frequentata e per questo andrebbe pulita regolarmente proprio per mantenerla salubre e igienica.

È importante quindi lavare il pavimento, pulire i sanitari, i rubinetti e la doccia, ma anche dentro il wc e le fughe della doccia. Inoltre è consigliabile areare spesso la stanza e posizionare delle piante per assorbire l’eventuale umidità che potrebbe crearsi e scongiurare il rischio di formazione della muffa. Ognuno ha il suo metodo per pulire il bagno ma, se si seguono le regole del Feng Shui, questa faccenda domestica può rendere anche molto felici. Ecco perché.

Perché pulire il bagno rende felici secondo il Feng Shui

Pulire il bagno è una faccenda per molti noiosa e faticosa, in realtà può rendere molto felici. Questo è quanto dice il Feng Shui, disciplina orientale che spiega come arredare la casa, posizionare mobili ed oggetti in casa per attrarre buone energie, prosperità e fortuna.

Anche se non ci sono fondamenti scientifici dietro la disciplina del Feng Shui, il professore giapponese Mizuno Zoro Akihito afferma che può aiutare a migliorare la produttività e l’umore e ridurre lo stress. Dunque, mantenere l’ordine e la pulizia della casa può attirare energie positive e per questo pulire il bagno seguendo le regole del Feng Shui, può far stare bene ed essere più felici.

In particolare bisogna concentrarsi sulla pulizia del wc, perché questo influisce direttamente sulla chiarezza mentale e sul processo decisionale. L’acqua che scorre attraverso il water, infatti, secondo il Feng Shui, simboleggia l’uscita della buona energia dalla casa. Quindi bisogna tenerlo lucido e lasciare il coperchio chiuso per conservare l’energia positiva sempre dentro la propria abitazione.

Nel bagno, poi, si dovrebbe favorire l’ingresso di luce naturale e aria fresca, così che l’energia positiva sia sempre in movimento. Il professor Akihito consiglia di aprire le finestre al mattino proprio per questo motivo. Dunque pulire il bagno non serve solo per mantenere l’igiene ma anche per attirare fortuna, felicità e buone energie.